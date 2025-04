Algérie: Journée du Savoir - La chercheuse Nachida Kasbadji et la moudjahida Farida Lebaâl distinguées

ALGER — La chercheuse en énergies renouvelables, Professeure Nachida Kasbadji et la moudjahida et enseignante, Farida Lebaâl ont été distinguées, mardi à Alger, par la Fondation "Wissam El Alem El-Djazaïri", à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du savoir (16 avril), en reconnaissance de leurs réalisations scientifiques et de leurs contributions intellectuelles et militantes au service du pays, de la science et du savoir.

Lors de la cérémonie de distinction organisée au Centre culturel Mohamed Aïssa Messaoudi à Hussein Dey, Mme Kasbadji a déclaré que cette distinction constitue "une reconnaissance et une valorisation des efforts et des sacrifices de la femme algérienne au service du pays, de la science et du savoir".

La chercheuse, qui a décroché la Médaille du savant algérien lors de la 13e édition en 2022, a donné une présentation scientifique intitulée "La curiosité humaine" qui aborde les principaux risques qui menacent la vie et l'existence humaine, à l'instar du changement climatique et de l'épuisement des ressources naturelles.

Détentrice de neuf (09) brevets d'invention, Mme Kasbadji fait partie des chercheurs algériens qui ont marqué de leur empreinte le domaine de la science et de la recherche en Algérie, ayant conçu la première carte de la vitesse des vents en Algérie et contribué à de nombreuses réalisations, à l'instar du projet des stations d'énergie solaire sur l'autoroute et autres projets à l'échelle internationale.

La Fondation "Wissam El-Alim El Djazaïri " (Médaille du savant algérien) a également honoré lors de cette cérémonie, la moudjahida et enseignante Farida Lebaâl, qui a été formée par des professeurs de l'Association des Oulémas Musulmans Algériens et a appris la langue arabe pendant la colonisation française, avant de se lancer, après l'indépendance de l'Algérie, dans une carrière dans l'enseignement, en enseignant dans plusieurs établissements éducatifs à Annaba, Constantine, Oran et Alger avant de se rendre en France pour enseigner la langue arabe aux enfants de la communauté algérienne.

Mme Lebaâl, qui a également reçu en 2017 la Médaille du savant algérien " Wissam El-Alim El Djazaïri", a évoqué son parcours durant la Révolution de libération nationale, affirmant s'être consacrée à la lutte révolutionnaire en tant que chargée de liaison entre les moudjahidine, avant de rejoindre, au début des années soixante, les Fedayin.

De son côté, Mohamed Bousehaba, membre du conseil d'administration de la Fondation, a indiqué que cet hommage, qui s'inscrit dans le cadre du programme de la fondation pour la célébration de la Journée du Savoir, se veut une "opportunité pour renforcer les liens entre les chercheurs et les étudiants et élèves, et leur inculquer l'esprit de persévérance et d'apprentissage".