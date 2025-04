Guinée: Cour d'appel de Conakry - Les avocats d'Aliou Bah boycottent l'audience

Le procès en appel du président du MoDel, Aliou Bah devrait se poursuivre ce mercredi 16 avril 2025 à la cour d'appel de Conakry avec les réquisitions et les plaidoiries.

Ayant constaté des irrégularités dans la salle d'audience, les avocats du leader politique ont décidé de bouder la salle. Maître Galissa Hady Diallo, l'un des avocats a expliqué le motif de ce boycott de l'audience.

<< Ce matin, nous avons été surpris de voir que la salle d'audience avait déjà été remplie. Vous les médias, on vous a été interdits d'y accéder, on interdit aux militants et sympathisants d'Aliou Bah d'y entrer, et les diplomates égalament. Sauf que la salle était totalement remplie par qui ? On ne sait pas. Donc, nous avons estimé que cette situation était dangereuse aussi bien que pour la sécurité des avocats, parce qu'on ne sait pas est-ce que ces gens- là sont armés ?

Pour quel motif sont-ils là ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Quelle est leur motivation ? Qu'est-ce qu'on leur a promis ? Et qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire dans la salle d'audience ? La deuxième chose, c'est que notre client Mr Aliou Bah ne pouvait pas non plus se sentir en sécurité. Et donc, il a été constaté qu'effectivement ces jeunes là semblaient pour certains dormir dans la salle. Par finir, nous avons dit qu'on ne peut pas plaider dans les conditions comme ça, et nous avons boudé la salle >>, a expliqué l'avocat.

À rappeler que le président du MoDel, Aliou Bah est poursuivi pour << offense au Chef de l'État >>.

La presse fortement mobilisée pour la circonstance n'a pas eu accès dans la salle d'audience, y compris des militants venus pour assister au procès.