Burkina Faso: PCRSS - Le PTBA 2025 présenté aux communes bénéficiaires

Validé par le Ministre de l'Economie et des Finances le 11 février 2025, le Programme de Travail et Budget Annuel de 2025 du PCRSS-Burkina a été restitué aux parties prenantes régionaux et communaux de la zone d'intervention du Projet. Cette initiative rentre dans le cadre de la démarche de mise en oeuvre du Projet qui accorde une importance particulière à la concertation et à la consultation des parties prenantes.

C'est à travers des ateliers régionaux que l'Unité d'Exécution du Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel-Burkina Faso (PCRSS-Burkina) a procédé à la restitution de son PTBA 2025 aux acteurs de mise en oeuvre et aux bénéficiaires des 24 communes d'intervention. Tenus respectivement à Kaya du 13 au 15 mars, à Ouahigouya du 19 au 21 mars 2025 et à Dori du 8 au 10 avril 2025, ces ateliers régionaux ont permis de restituer aux communes les microprojets retenus et inscrits dans les Plans Annuels d'Investissements Communaux (PAIC) au titre de l'année 2025 et de lancer le processus de planification des activités pour l'année 2026. Ils ont par ailleurs permis de recueillir les suggestions et préoccupations des parties prenantes, de convenir d'une stratégie pour une mise en œuvre réussie des activités, de partager les bonnes pratiques et de renforcer les capacités des délégations spéciales sur la planification et le suivi évaluation des activités.

L'élaboration du PTBA du PCRSS-Burkina commence au niveau village où les différentes

composantes des communautés (personnes déplacées internes, populations hôtes vulnérables, groupements ou sociétés coopératives, autorités coutumières, jeunes, femmes, personnes vivant avec un handicap, etc.) procèdent avec l'appui des partenaires facilitateurs et des services techniques de l'Etat, à l'identification de leurs besoins. Plus tard, ces besoins sont consolidés et priorisés au niveau communal avant d'être soumis pour analyse à l'échelle régionale et nationale.

Après cette étape, les besoins consolidés et analysés sont soumis sous forme de projet de PTBA à l'examen et à l'adoption du comité de pilotage. Le PTBA adopté par le comité n'est cependant exécutable qu'après validé par l'autorité de tutelle et la Banque mondiale. Cette démarche permet d'aboutir à l'identification de microprojets réalistes et réalisables répondant aux besoins des communautés et respectant les priorités du moment établies par les autorités politiques.

C'est donc dans l'objectif de restituer les versions validées des PAIC que les ateliers régionaux ont été organisés en présence des acteurs impliqués dans leur mise en oeuvre, notamment les autorités régionales et provinciales, les délégations spéciales des communes bénéficiaires, les directions régionales des services techniques concernés par la mise en oeuvre du Projet, les représentants des ONG jouant le rôle de partenaires facilitateurs du Projet, les représentants des personnes déplacées internes (PDI), les représentants des personnes vulnérables hôtes, les représentants des projets et programmes, les représentants d'Organisations de la Société Civile.

L'on retiendra que pour 2025, le montant du PTBA s'élève à 30 336 683 783 FCFA. Ce budget est prévu pour financer 173 activités issues des consultations des bénéficiaires et couvrant tous les secteurs d'activités. Sur instruction des autorités nationales, la priorité est accordée aux infrastructures structurantes pour prendre en compte la dynamique imprimée par le Gouvernement en termes de reconquête du territoire et de retour progressif des communautés dans leurs localités d'origine.

Les ateliers régionaux ont également permis de faire le bilan de l'exécution du programme de travail de l'année 2024. Ainsi, tour à tour, les communes bénéficiaires ont présenté l'état de mise en oeuvre de leurs activités au 31 décembre 2024. D'une manière générale, le niveau de mise en oeuvre des activités des communes est jugé satisfaisant. Cet exercice a permis aux communes bénéficiaires et au Projet de tirer les enseignements de l'exercice 2024, d'identifier les difficultés qui ont entravé la mise en oeuvre des activités et de proposer des solutions et des recommandations pour une meilleure exécution du PTBA 2025.

Pour sa mise en oeuvre, le PCRSS-Burkina bénéficie de l'accompagnement soutenu des autorités administratives régionales. C'est ainsi que les ateliers se sont tenus sous la présidence et avec la participation effective des Gouverneurs du Centre-Nord et du Nord. Au Sahel, le Secrétaire Général de la région, représentant le Gouverneur de la région en déplacement, a présidé les travaux de l'atelier.

A la tête de l'administration publique de leurs régions respectives, les Gouverneurs sont régulièrement présents sur le terrain, développant et coordonnant de nombreuses initiatives pour faciliter la conduite des activités du Projet dans le contexte sécuritaire particulièrement difficile dans la plupart des communes d'intervention.

En rappel, le PCRSS-Burkina est une initiative du Gouvernement du Burkina avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. D'un coût global de 75 milliards de FCFA, le projet est conçu pour s'exécuter sur une durée de 5 ans 6 mois. Il couvre 24 communes des régions du Centre Nord, du Nord et du Sahel.

Son objectif de développement est « de contribuer au relèvement des communautés dans les zones cibles de la région du Liptako-Gourma au Burkina Faso, à travers une approche régionale soutenant (i) des services et infrastructures socio-économiques intégrés, (ii) des moyens de subsistance et du développement territorial, et (iii) des données et de la coordination régionales ».