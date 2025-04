Maroc: Gear9 et LMPS Group s'allient pour intégrer la cybersécurité dans la conception des projets de transformation digitale

Marrakech — Deux acteurs majeurs du digital au Maroc, Gear9, spécialiste de la transformation digitale, et LMPS Group, référence en cybersécurité et membre du réseau international FIRST, ont scellé, mercredi à Marrakech, un partenariat stratégique visant à intégrer la sécurité "by design" dans l'ensemble des projets de transformation numérique.

Ce partenariat, conclu à lors de la 3e édition du GITEX Africa Morocco (14-16 avril), permettra d'enrichir les projets de transformation par une approche sécurité embarquée dès la phase de conception.

Conscientes que la sécurité ne peut plus être une option ni une étape postérieure, les deux entreprises s'engagent à unir leurs expertises pour créer un modèle d'intervention intégré, combinant le product thinking agile, la customer experience, ainsi que les expertises de conception et de réalisation de plateformes, la protection des systèmes, la gouvernance des systèmes d'information et l'expertise sécurité.

"Notre ambition est de faire de la sécurité un levier de confiance et de performance digitale", a déclaré, à cette occasion, Mounir Bouchiha, directeur général de Gear9.

"Avec LMPS Group, nous garantissons à nos clients un cadre sécurisé, de la roadmap stratégique jusqu'au monitoring post-déploiement", a-t-il ajouté.

"Ce partenariat est une réponse concrète aux attentes des entreprises et institutions qui ne peuvent plus dissocier innovation digitale et protection des actifs critiques", a relevé, de son côté, Amine Hilmi, directeur général de LMPS Group, précisant que "la sécurité by design devient la nouvelle norme, et nous sommes fiers d'y contribuer avec Gear9".