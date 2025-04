Maroc: Le pays, invité d'honneur de l'Expo Santé de l'OCI à Dakar

Dakar — Le Maroc est l'invité d'honneur de la 5ème édition de l'Expo Santé de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), organisée jusqu'au 19 avril dans la capitale sénégalaise, Dakar, et jumelée avec la 10ème édition du Salon international de la santé et du matériel médical.

Ce Salon auquel environ 20.000 visiteurs sont attendus, connait la participation de quelque 400 exposants, outre des experts et des professionnels de la santé, des représentants de gouvernements, d'organisations et d'entreprises du secteur de la santé.

S'exprimant à l'ouverture mardi de cet événement, placé sous le thème "La santé, un vecteur de développement économique des pays membres de l'OCI", l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, a affirmé que le choix du Royaume comme invité d'honneur de cette édition est un geste qui témoigne d'une reconnaissance mutuelle, mais surtout d'un parcours de coopération réel, dense et constant entre nos pays.

"Au-delà du cadre bilatéral, le Maroc demeure pleinement engagé dans les actions collectives menées au sein de l'Organisation de la coopération islamique, convaincu que la coopération islamique en matière de santé est un levier stratégique pour répondre aux défis communs", a souligné M. Naciri, réitérant la disposition du Royaume à oeuvrer, d'une manière continue, dans cette direction aux côtés de ses partenaires, avec la volonté de partager ses expériences et de tirer parti de celles des autres, dans un esprit d'écoute, d'humilité et d'engagement.

Avec le Sénégal, a-t-il dit, cette coopération touche tous les domaines. En ce qui concerne la santé, elle est à la fois structurée et concrète et s'articule autour de plusieurs axes , a indiqué le diplomate, rappelant l'installation d'une usine pharmaceutique marocaine à Dakar, pour contribuer à la souveraineté sanitaire du Sénégal, ainsi que la déploiement de la Clinique ophtalmologique Mohammed VI, qui joue un rôle essentiel pour les populations défavorisées locales.

Il a également vanté une coopération universitaire active, avec des centaines d'étudiants sénégalais et marocains formés chaque année dans les facultés de médecine, de pharmacie et des sciences de la santé, ainsi qu'une coordination constante en matière d'évacuation médicale, permettant à de nombreux patients sénégalais d'être pris en charge dans des hôpitaux marocains.

Ces initiatives sont complétées par des échanges d'expertises, des dons de médicaments et d'équipements, et une participation conjointe à plusieurs forums régionaux, a-t-il fait noter

"Ensemble, nos Très Hautes Autorités placent l'humain au centre de leur vision du développement, et croient dans les vertus de la solidarité et de la souveraineté partagée " , a-t-il ajouté, affirmant que le Maroc est profondément honoré d'être désigné Invité d'honneur de cette édition.

De son côté, la Directrice générale du Centre Islamique pour le Développement du Commerce, relevant de l'OCI, Latifa El Bouabdellaoui, a souligné que l'harmonisation des réglementations pharmaceutiques et des normes de qualité entre les pays membres facilite certainement le commerce de médicaments et d'équipements médicaux, réduit les coûts et améliore l'efficacité des chaînes d'approvisionnement.

En investissant dans des infrastructures de santé et en favorisant l'innovation technologique, les Etats membres de l'OCI peuvent non seulement améliorer la qualité de vie de leurs citoyens, mais aussi stimuler les échanges commerciaux et attirer des investissements étrangers, a-t-elle dit.

Le ministre sénégalais de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, a, quant à lui, rappelé que cette édition du Salon qui coïncide avec la 5eme édition de l'Expo Santé de l'OCI offre un cadre unique d'exposition, de réflexion et de recherche scientifique pour les acteurs de la santé du Sénégal, des États membres de l'OCI, et du monde entier.

Il a fait remarquer que la pandémie de COVID-19 a considérablement fragilisé les systèmes de santé dans la plupart des pays, mettant une pression accrue sur les soins et les professionnels de santé, en particulier dans les zones défavorisées et au sein des États membres de l'OCI.

Initiée en 2008, cette plateforme d'échanges et d'innovation vise à promouvoir les bonnes pratiques, les dernières avancées technologiques et les solutions adaptées aux défis sanitaires en Afrique et dans l'espace islamique.

Selon les organisateurs, le jumelage avec l'Expo Santé de l'OCI renforce cette année le rôle de Dakar comme "hub stratégique" pour les acteurs du secteur de la santé dans les pays membres de l'OCI.

Conférences, expositions, ateliers et rencontres B2B rythmeront le Salon international de la santé et du matériel médical, placé sous le signe de la coopération Sud-Sud, de la résilience sanitaire et du développement durable dans les politiques de santé.