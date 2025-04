Maroc: Trois questions à Diarétou Madina Gaye Dieng, présidente de Schneider Electric pour l'Afrique francophone

Marrakech — Présente au GITEX Africa 2025, la présidente de Schneider Electric pour l'Afrique francophone, Diarétou Madina Gaye Dieng, a accordé une interview à la MAP dans laquelle elle s'arrête sur la contribution du groupe à la digitalisation énergétique des entreprises africaines ainsi que sur le rôle central que joue le Maroc dans cette dynamique continentale.

Au micro de la MAP, Mme Gaye Dieng met en avant le positionnement du Royaume en tant que "véritable hub africain de la transition énergétique", porté par une stratégie de codéveloppement ambitieuse et une forte volonté d'innovation. Elle aborde l'importance des solutions de digitalisation et d'intelligence artificielle dans la gestion efficiente des systèmes électriques et exprime l'engagement de Schneider Electric à accompagner le Maroc et ses partenaires régionaux vers un avenir énergétique plus durable et inclusif.

1. Schneider Electric accompagne la digitalisation énergétique des entreprises. Comment cela se traduit-il concrètement dans les PME africaines, notamment au Sénégal et au Maroc ?

Présents au Maroc depuis plus de 60 ans, nous avons fait du Royaume notre hub stratégique pour couvrir l'ensemble du continent africain, en particulier l'Afrique francophone. Nos domaines d'intervention sont multiples.

Aujourd'hui, la digitalisation, enrichie par l'intelligence artificielle, permet de monitorer l'ensemble des systèmes électriques. Concrètement, cela signifie collecter des données fiables en temps réel afin de prendre de meilleures décisions de gestion. Pour un État ou une entreprise, cela se traduit par des économies d'énergie significatives, mais aussi par une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Moins d'émissions signifie moins d'impact négatif sur la planète.

Le Maroc dispose d'une stratégie particulièrement ambitieuse en matière de transition énergétique. C'est dans ce contexte que Schneider Electric intervient en proposant à la fois des solutions matérielles pour accompagner l'électrification via les énergies renouvelables, et une couche logicielle pour optimiser l'efficacité énergétique. L'objectif est double : renforcer la performance des entreprises et générer un impact positif en matière de durabilité.

2. Le Maroc est de plus en plus mis en avant en matière d'énergies renouvelables. Quel rôle peut-il jouer, selon vous, dans l'accélération de la transition énergétique en Afrique francophone ?

Fort de sa stratégie de codéveloppement, le Maroc se positionne aujourd'hui comme un véritable hub pour le reste du continent africain. Ce rôle central lui permet d'impulser des dynamiques régionales, en s'appuyant notamment sur des solutions de digitalisation capables de monitorer à distance des opérations déployées dans différentes régions du Royaume, mais aussi dans d'autres pays africains.

Nous accompagnons par exemple une entreprise du secteur agroalimentaire qui, dans le cadre de son expansion, a mis en œuvre des solutions de digitalisation pour piloter ses sites de manière plus efficace. Nous avons également lancé, en partenariat avec Attijariwafa bank, une initiative de financement vert. Ce dispositif permet aux entreprises d'accéder à des financements dédiés à condition de démontrer que leurs projets contribuent réellement à la transition énergétique, conformément à la vision du Maroc.

C'est tout le sens de notre participation au GITEX Africa, où nous souhaitons activement accompagner le Royaume du Maroc ainsi que les entreprises marocaines dans leur stratégie de transition énergétique.

3. À l'horizon 2030, à quoi pourrait ressembler un écosystème énergétique interconnecté, digitalisé et inclusif entre le Maroc, le Sénégal et d'autres pays de la région ?

Notre vision d'un tel écosystème repose sur un réseau solide de partenaires, à la fois au Maroc et dans d'autres pays d'Afrique. Le modèle d'affaires de Schneider Electric est résolument fondé sur le partenariat : à l'échelle mondiale, plus de 60 % de nos revenus proviennent de collaborations avec des partenaires.

Lorsque nous parlons du Maroc comme hub africain, cela s'incarne notamment à travers des partenariats locaux. Nous travaillons, par exemple, avec des unités industrielles marocaines spécialisées dans l'assemblage de matériel électrique. Grâce à leurs capacités techniques et aux talents qu'elles mobilisent, ces structures sont en mesure de répondre aux besoins du marché marocain mais aussi de contribuer à la transition énergétique dans d'autres pays du continent.

Par ailleurs, nous développons un réseau de partenaires digitaux capables de déployer les solutions numériques que nous proposons. Ces outils permettent une meilleure prise de décision, et donc un impact concret en matière de durabilité, au service des besoins du Maroc et au-delà, à l'échelle régionale et internationale.