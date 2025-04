Maroc: La SRM Casablanca-Settat mène des campagnes de curage et de maintenance intensives à Benslimane

Benslimane — La Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat, a supervisé, mardi à Benslimane, la troisième campagne intensive de curage du réseau dans la ville de Benslimane, depuis sa prise en charge récente de ce service essentiel.

Dans le cadre des efforts visant la mise à niveau des réseaux d'assainissement liquide dans les différentes villes de la Région, cette campagne s'inscrit, selon un communiqué de la SRM Casablanca-Settat, dans le cadre d'une stratégie globale ayant pour objectif d'améliorer la qualité des services rendus aux citoyens et de renforcer la capacité du réseau à évacuer les eaux pluviales.

Ainsi, l'opération a mobilisé quatre camions hydrocureurs, ainsi que des équipes spécialisées en curage manuel et mécanique, ajoute-t-on de même source, précisant que la ville de Benslimane dispose d'un réseau d'assainissement liquide s'étendant sur plus de 172 kilomètres, avec plus de 22.000 clients du service d'assainissement liquide, en plus de 27.000 pour l'eau potable.

"Depuis le mois de février, nous avons réalisé le curage d'environ deux kilomètres de réseau lors de trois campagnes de terrain. Nos interventions ont concerné des quartiers stratégiques comme Hay Mohammadi, Hay Karim, Hay Lalla Meriem, Hay Hassani, Hay El Felline, Hay El Farah, ainsi que les boulevards Hassan II et des FAR", a indiqué El Mustapha Charnoubi, directeur provincial de Benslimane à la SRM Casablanca-Settat, cité dans le communiqué.

M. Charnoubi a souligné que ces opérations se poursuivront de manière régulière, selon un programme bien défini, ciblant les points noirs pour garantir la fluidité du réseau, réduire les risques de débordements pendant les épisodes pluvieux et améliorer la qualité du service rendu.

De leur côté, des agents de terrain de la SRM Casablanca-Settat ont témoigné de l'interaction positive des habitants avec cette campagne, expliquant que plusieurs citoyens sont venus à leur rencontre pendant les interventions pour leur demander d'intervenir dans leurs quartiers ou près de leurs habitations.

Certains citoyens ont sollicité les agents de terrain pour des problèmes de bouchage du réseau près de mosquées ou dans des ruelles intérieures. Un des agents a constaté une prise de conscience croissante chez les habitants quant à l'importance de ces travaux, déclarant que "leur soutien et leur volonté de voir le réseau curé et fonctionnel sont très encourageants".

La SRM Casablanca-Settat poursuit la mobilisation de ses moyens humains et matériels et multiplie ses interventions dans les différentes zones de la Région, afin d'apporter des services de qualité à plus de 7 millions d'habitants et de contribuer à l'amélioration de leur cadre de vie.