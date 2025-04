Maroc: Taounate - La MGPAP ouvre une nouvelle unité administrative, sanitaire et sociale

Taounate — La Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP) a inauguré, mardi à Taounate, une nouvelle unité administrative, sanitaire et sociale.

Inaugurée par le président du conseil d'administration de la MGPAP, Brahim El Othmani, en présence notamment du secrétaire général de province de Taounate et des élus, cette unité vise à rapprocher les prestations médicales et sociales des adhérents de l'établissement et de leurs ayants droit, ainsi que de ceux des mutuelles soeurs.

Cette structure qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique quinquennal (2021-2025), devrait profiter à 4.300 adhérents de la MGPAP et des mutuelles soeurs et de leurs ayants droit au niveau de la province.

Dans une déclaration à la presse, M. El Othmani a indiqué que l'ouverture de cette unité s'inscrit dans le cadre de la mise en application de l'un des axes du plan stratégique quinquennal 2021-2025 visant à rapprocher les prestations médicales et sociales des adhérents de la mutuelle et d'améliorer la qualité des services offerts.

Cette initiative vient concrétiser également les décisions prises lors des assemblées générales de la MGPAP et des conseils d'administration et de leurs bureaux, tout en répondant aux orientations du gouvernement visant à renforcer l'État social, a-t-il précisé.

M. El Othmani a fait savoir que cette nouvelle unité facilitera l'accès des adhérents aux prestations administratives et médicales (soins dentaires, consultations médicales, etc.).

Et de souligner que le plan quinquennal 2021-2025 a atteint un taux de réalisation s'élevant 95 %, traduisant l'engagement de l'établissement à achever sa stratégie de réforme.

Construite sur une superficie totale de 219 m², sur deux niveaux, cette unité dispose d'une équipe administrative, médicale et technique composée de 14 cadres et dispense diverses prestations notamment l'accueil et l'enregistrement des dossiers de maladie, la traçabilité, la gestion des adhésions et de la couverture sociale complémentaire, la mise à jour des situations administratives, le traitement des dossiers médicaux, des soins dentaires et optiques ou encore les consultations médicales.

La création de cette structure s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision prise lors de la première session ordinaire du conseil d'administration de la MGPAP, tenue en mars 2021, visant à créer de nouvelles unités dans les différentes régions et à mobiliser les ressources humaines et logistiques nécessaires, conformément aux objectifs du plan stratégique quinquennal (2021-2025).