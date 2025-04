Maroc: SIEL 2025 - Le CSPJ promeut l'efficience, la crédibilité et la confiance en la justice

Rabat — Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) prend part à la 30e édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL-2025), prévue du 17 au 27 avril à Rabat, avec un programme placé sous le signe de l'efficience judiciaire et la promotion de la confiance et de la crédibilité.

La participation du Conseil à cet événement culturel, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisé sous l'égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture, comprend une série de conférences et de rencontres de communication, outre la présentation des principales publications du Conseil et des magistrats, souligne le CSPJ dans un communiqué.

Et de relever que le programme du Conseil regroupe une conférence conjointe avec le Conseil de la Concurrence sur "Le rôle de la justice dans la consolidation de la sécurité judiciaire", ainsi qu'une conférence conjointe avec la Présidence du Ministère Public et la Cour des Comptes axée sur "La déontologie judiciaire... un pilier fondamental pour promouvoir la confiance et la crédibilité".

Le CSPJ ouvrira sa participation avec une séance qui met en avant les réalisations et les perspectives du Conseil, suivie d'autres conférences portant notamment sur la gouvernance judiciaire et les exigences d'efficacité, les garanties juridiques et judiciaires pour accompagner les grands événements, les opportunités et les défis liés à l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine judiciaire, les garanties judiciaires du procès équitable, en plus d'une conférence sur la sécurité foncière et environnementale, outre un axe portant sur la protection judiciaire de l'enfance.

Par ailleurs, le stand du CSPJ prévoit l'exposition de plusieurs numéros de la revue "Pouvoir Judiciaire", publiée par le Conseil, qui met en lumière ses activités dans divers chantiers, sa contribution à la mise en oeuvre des Hautes Orientations Royales dans le domaine de la justice, ainsi que ses actions en matière de diplomatie judiciaire, de formation et de digitalisation.