Maroc: GITEX Africa - Le pays, hub continental de la transition énergétique (Schneider Electric)

Marrakech — Fort de sa stratégie de co-développement, le Maroc s'affirme aujourd'hui en tant que hub continental en matière de transition énergétique, en particulier pour l'Afrique francophone, a affirmé la présidente de Schneider Electric pour l'Afrique francophone, Diarétou Madina Gaye Dieng.

"Les acteurs comme Schneider Electric oeuvrent à renforcer le positionnement du Royaume, à travers des solutions de digitalisation avancées, mais aussi des partenariats locaux et régionaux", a souligné Mme Gaye Dieng dans une interview accordée à la MAP en marge de la 3e édition du GITEX Africa qui se tient à Marrakech.

Présent au Maroc depuis plus de 60 ans, Schneider Electric a fait du Royaume sa base pour piloter ses activités à travers l'ensemble du continent africain, notamment en matière d'électrification et de digitalisation, deux leviers majeurs de la transition énergétique, a-t-elle relevé.

Selon Mme Gaye Dieng, il est désormais possible de monitorer en temps réel l'ensemble des systèmes électriques grâce aux technologies numériques enrichies par l'intelligence artificielle.

"Cette capacité de surveillance permet non seulement d'optimiser la gestion énergétique, mais aussi de générer des économies substantielles, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre", a-t-elle relevé.

Elle a, dans le même contexte, souligné que le Maroc, engagé dans une stratégie ambitieuse en matière de développement durable, bénéficie de cet accompagnement technologique à double volet, soit des solutions matérielles d'électrification via les énergies renouvelables, et une couche logicielle permettant une gestion intelligente et efficiente de l'énergie.

"C'est précisément dans cette logique que s'inscrit notre participation au GITEX Africa, le but étant d'accompagner les entreprises marocaines dans leur transition énergétique au service des objectifs du Royaume", a-t-elle précisé.

Évoquant la vision régionale de Schneider Electric, Mme Gaye a relevé que celle-ci s'illustre à travers des projets concrets, ajoutant que l'entreprise accompagne par exemple une structure agroalimentaire marocaine qui, grâce à la digitalisation de ses systèmes, pilote à distance l'ensemble de ses opérations au Maroc et dans d'autres pays d'Afrique.

De même, a-t-elle poursuivi, une initiative de financement vert lancée avec Attijariwafa bank permet aujourd'hui d'orienter les financements vers des projets à forte valeur environnementale. " Nous proposons des solutions technologiques qui permettent aux entreprises de prouver que leurs projets sont durables, en phase avec le chemin de la transition énergétique souhaité par le Maroc", a-t-elle fait savoir.

Et de soutenir qu'à l'horizon 2030, Schneider Electric imagine un écosystème énergétique africain interconnecté, digitalisé et inclusif, reposant sur des réseaux de partenaires industriels et digitaux.

Elle a, en outre, fait remarquer que le modèle économique de l'entreprise repose à 60 % sur des partenariats, "un choix stratégique" qu'elle applique également au Maroc.

"Nous travaillons avec des partenaires industriels locaux, notamment des unités d'assemblage de matériel électrique, qui développent des capacités de production et des compétences leur permettant de répondre aux besoins énergétiques du Maroc, mais aussi de contribuer à l'essor énergétique d'autres pays du continent", a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, la présidente a affirmé qu'un réseau de partenaires digitaux est en cours de développement en vue de soutenir le déploiement de solutions intelligentes, facilitant la prise de décision et améliorant la durabilité des projets.