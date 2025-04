Maroc: La Présidence du Ministère public prend part à la 30e édition du SIEL

Rabat — La Présidence du Ministère public du Royaume du Maroc a annoncé, mercredi, sa participation à la 30e édition du Salon International de l'Édition et du Livre (SIEL), prévue du 18 au 27 avril à Rabat, à travers une série de conférences scientifiques et de rencontres-débats, placées sous le thème "Un Ministère public citoyen, garant des droits et des libertés".

Organisées dans l'espace réservé à la Présidence du Ministère public au sein du Salon, organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ces rencontres visent à approfondir la réflexion juridique et institutionnelle autour de questions d'actualité en lien avec les droits de l'Homme, la moralisation de la vie publique, la violence numérique, l'intelligence artificielle, la protection de la famille, ainsi que les enjeux relatifs aux politiques pénales, indique un communiqué du Ministère.

Ces conférences et débats réuniront un panel de professeurs universitaires, de magistrats, d'experts et de représentants d'institutions nationales, qui interviendront sur plusieurs thématiques, dont "Les peines alternatives: enjeux et finalités", "La protection de la sécurité économique: alternatives et manifestations", "La protection judiciaire de la femme et de l'enfant" et "Justice et défis de l'intelligence artificielle", précise la même source.

Seront également abordés "La détention préventive", "Le journalisme entre liberté et engagement", "La protection des droits et libertés", "La lutte contre la corruption et la moralisation de la vie publique", ainsi que "L'espace numérique et les risques de violence".

A travers ce programme, la Présidence du Ministère public réaffirme son engagement constant en faveur de la transparence, de la protection des droits et de la garantie d'un accès effectif des citoyens à une justice efficiente, en phase avec les mutations sociétales et technologiques que connaît le Royaume, conclut le communiqué.