Soudan: Participation du Soudan à l'Expo d'Osaka au Japon et activités promotionnelles sur les opportunités de coopération économique et d'investissement

Tokyo — L'ambassadeur Al-Rayeh Haidoub, Ambassadeur du Soudan au Japon a visité le pavillon soudanais le mardi 14 avril et a visité les pavillons de certains pays amis et frères.

L'ambassade du Soudan au Japon, en coopération avec le ministère du Commerce et de l'Approvisionnement, organisera quatre événements sur une période de quatre mois pour promouvoir l'économie et les investissements du Soudan en présentant son potentiel économique et ses opportunités d'investissement et en invitant les entreprises japonaises à contribuer à la reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre avec la participation du Ministère des Minéraux, le Ministère de l'Investissement et des Finances participeront à ces différents événements et à quelques manifestations culturelles.

La cérémonie d'ouverture officielle de l'Expo Osaka 2025 s'est tenue au Japon depuis le 12 avril en présence de l'empereur Naruhito, de l'impératrice Masako, du Premier ministre Shigeru Ishiba, de ses ministres, de hauts responsables des gouvernements japonais et étrangers, et d'une foule immense de plus de 1 300 invités, dont des ministres et des ambassadeurs des pays arabes et étrangers participants, dont la commissaire générale pour la participation du Soudan à l'Expo, Mme Umm Salama Mohamed Ahmed, et le chef adjoint de la mission soudanaise à Tokyo.

La cérémonie s'est déroulée sur Yomeshima, une île artificielle d'Osaka spécialement construite pour l'exposition. L'exposition a ouvert ses portes au public le dimanche 13 avril. L'exposition d'Osaka durera 184 jours, se terminant le 13 octobre, avec un nombre record de participants de 158 pays, dont des organisations internationales, des entreprises japonaises et des institutions de divers secteurs.

De nombreux pays ont construit leurs propres pavillons, tandis que d'autres ont choisi de participer à des consortiums pour réduire les coûts et les contraintes de temps.