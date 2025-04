Ethiopie: Ouverture à Hanoï du 4e sommet sur le partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux à l'horizon 2030

Addis Ababa — Le quatrième sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux à l'horizon 2030 (P4G), dont le thème est "Transition verte durable et centrée sur l'homme", s'est officiellement ouvert aujourd'hui à Hanoï.

Ce sommet de deux jours a rassemblé plus de 1 000 représentants de plus de 40 pays et organisations internationales, dont le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le Premier ministre laotien Sonexay Siphandone, le vice-Premier ministre cambodgien Neth Savoeun et la vice-secrétaire générale des Nations unies Amina J. Mohammed.

Ce sommet est la première conférence multilatérale de haut niveau dans le domaine de la croissance verte, de la transition écologique et du développement durable organisée par le Viêt Nam.

Souhaitant la bienvenue aux délégués à l'événement, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a déclaré que depuis sa création à Copenhague en 2018, le sommet P4G a démontré l'impact considérable d'un forum mondial de premier plan pour la promotion des partenariats public-privé, reliant les gouvernements, les entreprises et les organisations sociales pour trouver conjointement des solutions révolutionnaires pour la croissance verte, contribuant ainsi à la mise en oeuvre des objectifs de développement durable de l'ONU à l'horizon 2030.

Il a déclaré qu'à l'heure où le monde est confronté à des défis sans précédent tels que les catastrophes naturelles, le changement climatique, les pandémies, la pollution environnementale, l'épuisement des ressources et le vieillissement de la population, la transition écologique et le développement durable sont des tendances inévitables, des priorités absolues et des choix stratégiques pour les nations et les peuples du monde entier.

Le 4e sommet P4G reflète le désir commun d'un monde lumineux, vert, propre et beau, a déclaré le Premier ministre, soulignant que le facteur humain est le centre, le sujet, l'objectif, la force motrice et les ressources du processus d'écologisation et du développement durable dans le monde.