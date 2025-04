Ethiopie: Le forum de l'ONU aborde la question des réparations de l'esclavage pour l'Afrique et les personnes d'ascendance africaine

Addis Ababa — Les appels à la justice réparatrice ne peuvent plus être ignorés, ont déclaré mardi les intervenants de la quatrième session du Forum permanent des Nations unies sur l'ascendance africaine à New York.

Ils ont appelé à une plus grande collaboration entre les gouvernements, la société civile et les organisations régionales afin de créer un système qui dédommagerait l'Afrique et la diaspora africaine pour les héritages durables du colonialisme, de l'esclavage, de l'apartheid et du génocide entre le 16e et le 19e siècle.

"L'Afrique était assiégée", a déclaré Hilary Brown, au nom de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), à propos des 300 ans d'esclavage et d'exploitation sur le continent. "Ses systèmes politiques, économiques et sociaux ont été plongés dans une instabilité chaotique alors que l'Europe pillait le continent de son bien le plus précieux, sa population.

Elle a souligné le partenariat renforcé entre la CARICOM et l'Union africaine (UA), dont le thème 2025 est "Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations".

"Avec un partenariat renforcé avec l'UA, le mouvement mondial des réparations se trouve à un moment décisif et à un point d'inflexion marqué par une Afrique mondiale unie qui se rassemble enfin pour parler d'une seule voix sur la recherche de la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine".

Mme Brown a appelé à une "stratégie claire, diplomatique et de plaidoyer pour faire avancer l'agenda par le biais d'une action conjointe au sein des Nations unies, du Commonwealth et d'autres organismes intergouvernementaux", ainsi qu'à un forum de haut niveau sur la justice réparatrice.

Elle a également souligné la nécessité de "négocier avec toutes les entités qui ont bénéficié de l'esclavage africain : les gouvernements, les universités, l'Église, le secteur privé".

Angela Naa Afoley Odai, qui représentait la Commission de l'Union africaine au sein du panel, a déclaré que les 55 membres de l'Union africaine souhaitaient "une approche collective de la recherche de la régression".

En 2025, lors d'un sommet sur les réparations qui s'est tenu au Ghana, les délégués ont convenu de créer un Fonds mondial de réparations, qui serait basé sur le continent africain. Peu d'autres détails ont encore été décidés.

Nkechi Taifa, directeur du Reparation Education Project, basé aux États-Unis, a déclaré que "ce ne sont pas les gouvernements, mais le feu irrésistible des peuples qui a déclenché le mouvement mondial en faveur des réparations".

Faisant référence à des leaders de la société civile tels que feu la "Reine mère" Audely Moore et Marcus Garvey, Mme Taifa a parlé avec enthousiasme des combats de la diaspora pour la justice, soulignant que "les enfants de l'Afrique sont déplacés, mais jamais déconnectés".

Elle a souligné que le quatrième Forum permanent sur les personnes d'ascendance africaine, qui a débuté lundi et se poursuivra jusqu'à jeudi au siège des Nations unies, "doit et peut continuer à être un espace où la société civile et le gouvernement se rencontrent sur un pied d'égalité, contribuant à façonner, et non à occulter, les programmes mondiaux de réparation".

Le débat a été animé par June Soomer, membre du Forum permanent, qui a qualifié la justice réparatrice de "priorité mondiale cruciale et urgente". Le président en exercice du Forum permanent, Martin Kimani, a souhaité la bienvenue aux participants.

Les Nations unies ont reconnu que l'esclavage et la traite transatlantique des esclaves étaient des crimes contre l'humanité et ont demandé que des mesures correctives soient prises.

Dans les remarques qu'il a préparées pour l'ouverture du Forum permanent, le Secrétaire général António Guterres a déclaré que la communauté internationale devait s'efforcer de mettre en place "des cadres de justice réparatrice fondés sur le droit international des droits de l'homme, élaborés avec la participation inclusive et significative des communautés concernées", qui réparent les actes répréhensibles passés et reconnaissent non seulement les préjudices passés, mais aussi les injustices persistantes résultant du racisme.

Les "mesures correctives" sont également mentionnées dans la déclaration et le programme d'action de Durban, adoptés par les États membres lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée (WCAR), organisée par les Nations unies à Durban, en Afrique du Sud, en 2001.