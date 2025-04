Sud-Soudan: L'agence de secours des Nations unies appelle à une désescalade rapide au pays

Addis Ababa — L'agence humanitaire des Nations Unies a appelé à une désescalade rapide pour assurer la protection des civils et un accès humanitaire sans entrave après que les combats dans l'État du Haut-Nil au Sud-Soudan aient tué plus de 180 personnes depuis le mois de mars.

La coordinatrice humanitaire des Nations unies pour le Sud-Soudan, Anita Kiki Gbeho, a déclaré dans un communiqué publié à Juba, la capitale du Sud-Soudan, que les affrontements armés et les bombardements aériens ont blessé plus de 250 personnes et déplacé environ 125 000 personnes.

M. Gbeho a également indiqué que quatre travailleurs humanitaires avaient été tués lors des violences qui ont débuté le 4 mars, et que six établissements de santé avaient été contraints de fermer leurs portes en raison des pillages et des destructions, a rapporté l'agence de presse Xinhua.

"Cette nouvelle flambée de violence doit cesser. Ces violences surviennent à un moment où les fonds humanitaires diminuent et où les besoins urgents augmentent, non seulement dans le Haut-Nil, mais aussi dans tout le Sud-Soudan. Aujourd'hui, 9,3 millions de personnes dans le pays ont besoin d'aide", a déclaré Mme Gbeho.

Elle a appelé toutes les parties belligérantes à s'abstenir de porter atteinte à la population, y compris au personnel humanitaire qui risque sa vie chaque jour pour acheminer l'aide.

Cette déclaration intervient dans un contexte de combats intenses entre les forces de défense du peuple du Sud-Soudan et les milices de l'Armée blanche, en particulier dans les comtés de Nasir, Ulang et Longechuk, dans l'État du Nil supérieur, qui se déroulent depuis le 4 mars.

M. Gbeho s'est récemment rendu à Malakal, dans le Haut-Nil, où il a rencontré des communautés touchées par le conflit et entendu des témoignages de première main sur l'impact de la violence sur les populations.

L'accès humanitaire dans le Haut-Nil reste limité et les fournitures médicales essentielles s'épuisent rapidement dans le contexte d'une épidémie de choléra qui a déjà fait 919 victimes et infecté près de 49 000 personnes au Sud-Soudan, selon le communiqué.

"La saison des pluies approchant à grands pas et l'épidémie de choléra s'accélérant, un accès rapide et sans entrave aux communautés vulnérables ainsi que l'acheminement de fournitures essentielles sont nécessaires de toute urgence pour sauver des vies", ajoute le communiqué.