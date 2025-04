Maroc: Gitex Africa 2025 - Robert Pirès et Raphaël Varane à la recherche d'opportunités d'investissements

Le Gitex Africa 2025 qui se tient depuis le 14 avril à Marrakech au Maroc a enregistré la présence de deux anciens internationaux et champions du monde de football avec l'équipe de France. Il s'agit de Robert Pirès et Raphaël Varane. Ils étaient présents à cette messe technologique en tant qu'investisseurs.

En quête d'opportunités d'investissement sur le continent africain, ils se sont exprimés dans un panel après avoir fait le tour de quelques stands.

Raphaël Varane a expliqué qu'oeuvrant déjà dans la SportsTech en Europe, il compte investir en Afrique. « J'investis depuis plusieurs années dans des fonds d'investissement. J'ai commencé par la sportsTech puisque c'est le domaine qu'on maîtrise le mieux en tant que sportif (...). Je n'ai pas encore investi en Afrique », a-t-il fait savoir. Avant de souligner que pour lui, que ce soit le Maroc ou le reste de l'Afrique, c'est un endroit où il y a énormément de potentiel. « C'était important de le découvrir personnellement », a conclu l'ex-joueur du Réal Madrid.

Quant à Robert Pirès, il a dit être venu « découvrir et pourquoi pas investir, rencontrer des gens et des personnalités qui sont dans l'I-tech depuis des nombreuses années ».

Pour lui, le plus important, c'est de voir ce que les hommes, y compris les femmes, sont aussi capables de faire. C'est-à-dire d'inventer et d'innover. « C'est pour moi un vrai privilège d'être ici. Certaines personnes ici peuvent m'inspirer », a indiqué Robert Pirès, ancien sociétaire de l'Arsenal entre 2000 et 2006.

Notons que le Gitex Africa Morocco est né de la vision de transformer le paysage technologique africain en alignement avec les dynamiques globales de l'innovation.

C'est le plus grand salon technologique du continent, offrant une plateforme unique pour l'innovation technologique, la découverte des dernières tendances en matière d'IA, de cloud, d'IoT et de cybersécurité, exposition des Startups, les rencontres avec les entrepreneurs les plus audacieux, les solutions disruptives, le réseautage, les échanges d'idées avec des experts, des investisseurs et des décideurs du secteur, etc.