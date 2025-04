Afrique: CAN U-17 - Le Maroc s'offre une finale à domicile

À l'issue d'un match verrouillé, tendu et d'une rare intensité tactique, le Maroc a fini par dompter la Côte d'Ivoire au terme d'une cruelle séance de tirs au but (4-3). Devant un stade El Bachir plein à craquer, les Lionceaux de l'Atlas ont tremblé, douté, mais n'ont jamais rompu. Leur sang-froid au moment décisif leur ouvre les portes de la première finale de leur histoire dans cette CAN U-17.

Un duel fermé, mais stratégique

Dès les premières minutes, le ton était donné. Deux blocs disciplinés, compacts, qui se rendaient coup pour coup sans jamais se désorganiser. Les Marocains tentaient d'emballer le match, poussés par l'ambiance bouillante des tribunes. Les Ivoiriens, eux, répondaient par des contres tranchants et une rigueur défensive remarquable.

Mais si les intentions étaient là, l'efficacité, elle, faisait défaut. À tour de rôle, Yannis Touati côté ivoirien ou Ayoub El Hammani côté marocain se procuraient des opportunités, sans jamais cadrer ou inquiéter véritablement les gardiens. Et plus le chrono tournait, plus les nerfs prenaient le pas sur le jeu.

Le mental a tranché

Il fallait donc une séance de tirs au but pour départager ces deux formations. Un exercice cruel, où chaque tir pesait son poids de silence et de tension. Les premiers échecs ont fait frémir le public. Mais le Maroc a tenu bon, porté par son portier, auteur d'un arrêt décisif, et par la lucidité de ses tireurs.

À l'arrivée, un 4-3 libérateur et une explosion de joie. Une délivrance autant qu'un soulagement pour une équipe qui savait que tout pouvait basculer sur un ballon mal frappé ou une glissade.

Vers un duel au sommet face au Mali

Cette qualification offre aux Lionceaux une finale qui s'annonce somptueuse contre le Mali, impressionnant tombeur du Burkina Faso (2-0). Samedi, deux écoles s'opposeront : la rigueur et la maîtrise marocaine face au jeu fluide et vertical des Aiglonnets.