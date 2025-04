Congo-Kinshasa: L'Etat de Hunan en première ligne, OCC - Christelle Muabilu plante le décor d'une coopération stratégique avec la Chine !

Elle est restée fidèle à son engagement. Elle a maintenu courageusement le cap, déployant des initiatives concrètes pour engranger un rendement palpable dans l'exercice courant de ses fonctions. Il s'agit bel et bien de Madame Christelle Muabilu, Directeur Général Adjoint de l'Office Congolais de Contrôle (OCC), qui a échangé avec enthousiasme, lundi 14 avril 2025, dans la salle de réunion à la Direction Générale de l'OCC, avec une forte délégation chinoise composée du Président Wang Xuan Xiang du Groupe de ressource minérale et du représentant de comité et de l'Etat de la province de Hunan, Mr Tan Hao Ran.

Au cours de cet échange, le président Wang Xuan Xiang a expliqué qu'ils sont un groupe de ressource minéral évoluant dans le domaine de traitement des produits miniers tels que ; Cobalt, Bronze et Or. Il a indiqué qu'en Afrique, ils sont déjà en partenariat avec la Guinée, la Zambie, ainsi que le

Kenya. C'est dans ce cadre qu'ils viennent proposer leurs services à l'OCC, qui pilote le secteur des contrôles. Mr Wang Xuan Xiang a expliqué à Mme Christelle qu'une nouvelle technologie de contrôle a déjà vu le jour.

C'est ainsi qu'en vue de renforcer la collaboration avec l'Afrique, créer une chaîne pour contrôler, exploiter et vendre les produits miniers, et ensuite permettre à la RDC d'atteindre la technologue du standard mondial, son Groupe invite les autorités de l'OCC d'aller en Chine précisément dans la province de Hunan pour visiter leurs laboratoires. Le représentant de l'état de Hunan, Mr Tan Hao Ran, a quant lui, proposé la création d'une zone de libre-échange. Il a expliqué que c'est depuis 2023 que son Etat est en partenariat avec d'autres pays d'Afrique suite aux résolutions de FOCAC dans les domaines d'exportation des produits d'Afrique en Chine et l'importation des produits de Chine en Afrique.

Les produits congolais ne sont pas exportés dans leur pays suite aux problèmes standard de conformité et sur ce, ils veulent créer une commission pour l'intérêt de deux pays.

Le Directeur général Adjoint, Madame Christelle Muabilu a remercié ses hôtes chinois pour l'intérêt qu'ils ont manifesté pour notre pays et particulièrement à l'OCC. Mme Christelle a expliqué à ses visiteurs que l'Office Congolais de Contrôle en tant qu'organisme scientifique à caractère technique a pour mission de contrôler la conformité des produits à l'entrée et à la sortie. D'où, leur offre est le bienvenu dans la mesure dans la mesure où il permettra à notre office d'améliorer la capacité de contrôle des produits. Il nous permettra également d'acquérir des matériels de haute technologie dans le domaine de contrôle non seulement des minerais mais aussi d'autres produits.

En s'approchant de ces firmes chinoises, Mme Christelle tient à faire de l'OCC, un organisme accrédité et reconnu au niveau international dans toutes ces sphères d'activités. Et cette reconnaissance internationale ne peut se réaliser qu'avec l'acquisition des matériels. La Chine est aujourd'hui au centre de la production de tous les équipements de haute technologie notamment ceux de contrôle et d'analyse des produits miniers ou autres.

Cet échange avec la délégation chinoise jette les bases solides de la modernisation de cet établissement public qui est appelé à effectuer des contrôles de qualité, de quantité et de conformité de toutes les marchandises, des analyses de tous les échantillons et produits, ainsi que des contrôles techniques de tous les appareils et travaux.

Pour rappel, l'Office Congolais de Contrôle est un Etablissement public à caractère scientifique et technique. Il a pour objet de procéder en tant que tierce partie à l'évaluation de la conformité. Son champ d'action étant vaste, il nécessite des matériels de haute technologie pour son fonctionnement.