Congo-Kinshasa: 16ème réunion du Conseil des Ministres de la ZLECAF, Félix Tshisekedi - 'L'avenir du monde se joue en Afrique'

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé hier, mardi 15 avril 2025, à Fleuve Congo Hôtel, commune de la Gombe, au lancement de la 16ème réunion du Conseil des Ministres de la Zone de Libre Echange Continental Africaine (ZLECAF). Hormis la Première Ministre Suminwa, les animateurs d'autres institutions étatiques et des personnalités du pays, cet évènement exceptionnel a connu la présence des représentants de 54 pays d'Afrique. La 16ème réunion du Conseil des Ministres de la ZLECAF s'offre comme une opportunité majeure d'aborder en profondeur l'épineuse question liée à l'élaboration des mécanismes pragmatiques et innovants qui puissent favoriser la diversification des économies au niveau continental, tout en valorisant les chaînes de valeurs, les infrastructures et l'électricité. Dans son allocution, Félix Tshisekedi, Président de la République, a insisté sur l'importance pour les pays africains de renforcer leurs liens de coopération pour construire un avenir économique plus soutenu, sécurisé et partagé.

"C'est avec une immense joie et une profonde fierté que la République Démocratique du Congo, terre d'hospitalité au coeur de notre continent, accueille aujourd'hui, pour la première fois depuis son adhésion à la ZLECAF en 2018, le Conseil des Ministres en charge du Commerce. Permettez-mois, tout d'abord, de souhaiter une chaleureuse bienvenue à vous tous. A Kinshasa, vous êtes chez vous. Dans ce carrefour géographique et humain qui aspire à devenir avec votre concours un véritable centre économique pour une Afrique unie, prospère et intégrée.

Mesdames et messieurs, l'Afrique, notre berceau, est à un tournant décisif de son histoire. Dotée d'une jeunesse dynamique, des ressources naturelles incomparables, d'un potentiel économique immense, elle ne demande qu'à s'émanciper des chaines du passé pour écrire un avenir de progrès et de dignité. Mais, cet avenir ne peut se bâtir dans l'isolement. La coopération entre nos nations est une nécessité vitale pour transformer nos atouts en levier de développement inclusif.

La Zone de Libre-échange Continental Africaine est l'incarnation de cette ambition collective. En unissant 54 Nations autour d'un marché commun pour les biens et services, en facilitant la libre circulation des personnes et des capitaux et en posant les bases d'une union douanière, la ZLECAF nous offre une plateforme unique pour transcender nos frontières et libérer le potentiel économique de notre continent. Ensemble, nous pouvons construire des chaines de valeur régionales, transformer nos matières premières sur place et offrir à nos populations des opportunités d'emploi et de prospérité.

La ZLECAF n'est pas une simple initiative économique. Elle est l'un des piliers de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine, cette vision audacieuse d'une Afrique que nous voulons, une Afrique intégrée où le commerce intrafricain devient le moteur de notre croissance, une Afrique où les jeunes ne se tournent plus vers des horizons lointains pour chercher des opportunités. Mais, ils trouvent ici, sur notre sol, les moyens de réaliser leur rêve", a indiqué le Chef de l'Etat.

Objectifs de l'Agenda 2063

Poursuivant son discours, le Président Félix Tshisekedi a recommandé une mobilisation collective autour des objectifs de l'Agence 2063 de l'Union Africaine. Selon lui, ces objectifs permettront efficacement de préparer le chemin pour un développement durable.

"En alignant nos efforts sur les objectifs de l'Agenda 2063, la ZLECAF nous permet de poser les jalons d'un développement durable, équitable et souverain. Elle nous invite à investir dans nos infrastructures, à harmoniser nos politiques commerciales et à renforcer nos capacités technologiques pour que l'Afrique prenne sa juste place dans l'économie mondiale. L'avenir du monde se joue en Afrique. Mesdames et messieurs, pour la République démocratique du Congo, la ZLECAF est bien plus qu'un accord commercial. Elle est une opportunité économique de réaliser notre vision de développement.

Avec nos immenses ressources agricoles, forestières, halieutiques et minérales et une population de près de 100 millions d'habitants, notre pays a le potentiel de devenir un acteur majeur du commerce continental. La ZLECAF nous ouvre les portes d'un marché de 1,5 milliard de consommateurs où nos produits transformés localement, du cacao au cobalt, du bois aux produits agricoles, peuvent trouver preneurs. Elle nous permet également d'accéder plus facilement aux biens et services des autres Nations africaines, réduisant ainsi notre dépendance vis-à-vis des importations extracontinentales.

En intégrant ce marché commun, la République démocratique du Congo ambitionne de développer des industries locales compétitives, de créer de l'emploi pour sa jeunesse, de renforcer son rôle de train d'union économique entre les différentes régions du continent. Kinshasa, notre capitale, est prête à devenir un hub économique, un lieu de convergence pour les échanges et les investissements africains", a ajouté Félix Tshisekedi.

La RDC au coeur des enjeux

"Depuis mon arrivée à la tête de l'Etat, en 2019, j'ai fait de l'intégration économique continentale et régionale une priorité stratégique. La République démocratique du Congo, membre actif de la SADC, de la CEEAC, du COMESA et, depuis 2022, de l'EAC, a ratifié l'accord de la ZLECAF en avril 2022. Cet engagement s'est traduit par des actions concrètes qui sont : la création du comité national ZLECAF, l'élaboration d'une stratégie nationale de mise en oeuvre de la ZLECAF qui guide nos politiques pour maximiser les bénéfices de l'accord et le dépôt récent des listes de concessions tarifaires auprès du Secrétariat de la ZLECAF, un pas décisif vers notre intégration à l'initiative des commerces guidés.

Ces mesures témoignent de notre volonté de faire de la ZLECAF un levier de transformation économique. A travers des campagnes de sensibilisation, nous mobilisons notre secteur privé et nos citoyens pour qu'ils approuvent cette opportunité. Car, la ZLECAF ne réussira que si elle profite à tous : entrepreneurs, agriculteurs, artisans et jeunes innovateurs. Dans le cadre d'une zone de libre-échange, la mutualisation des investissements ne se limite pas à la réduction des barrières tarifaires.

Elle repose sur l'harmonisation des politiques économiques, le développement des infrastructures communes et la convergence réglementaire afin de créer un environnement propice à l'émergence d'un véritable marché africain intégré. Pour la République démocratique du Congo, cette dynamique signifie non seulement un accès renforcé aux marchés régionaux, mais aussi une opportunité stratégique de partager des technologies, de transférer des compétences et de construire des chaines de valeur communes.

Les avantages pour notre pays sont multiples : diversification accélérée de notre économie, valorisation de nos avantages comparatifs, accès élargi aux marchés régionaux, réduction des vulnérabilités économiques et renforcement de notre résilience. C'est en mutualisant nos efforts et nos ressources que nous pourrons transformer nos ambitions continentales en réalités tangibles pour nos peuples", a souligné le Chef de l'Etat, plus loin, dans son allocution solennelle.

Kinshasa, terre d'accueil pour la ZLECAF

Aussi, il a plaidé, à haute et intelligible voix, pour une coordination d'actions publiques en Afrique, affirmant sa volonté de positionner Kinshasa comme une terre d'accueil pour l'implantation de nouvelles institutions ou services de la ZLECAF.

"La tenue de ce Conseil des Ministres à Kinshasa est un symbole fort de notre engagement commun. Elle marque une étape cruciale dans la concrétisation de la ZLECAF et dans la sensibilisation de nos populations à ces enjeux et défis. Je lance un appel solennel à tous les pays africains. Unissons nos forces pour faire de la ZLECAF un succès. Investissons dans des infrastructures transfrontalières. Harmonisons nos réglementations et soutenons nos entreprises pour qu'elles conquièrent le marché continental. La République démocratique du Congo, fidèle à sa vocation panafricaine, est prête à jouer un rôle plein.

Si ce Conseil devait décider de l'implantation de nouvelles institutions ou services de la ZLECAF, je propose Kinshasa comme une terre d'accueil, un carrefour naturel pour notre intégration économique. L'Afrique que nous construisons aujourd'hui est celle de l'espoir, de l'unité et de la prospérité partagé. La ZLECAF est notre outil pour y parvenir, un pont pour un avenir où chaque africain pourra vivre dignement des fruits de son travail", a exhorté le Président RD/ congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.