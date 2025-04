Congo-Kinshasa: Atelier sur la lutte contre le Paludisme - Alexis Alyson Kabambi encourage la valorisation de l'expertise féminine

Dans un pays où le paludisme continue de représenter un fardeau sanitaire majeur, une initiative prometteuse vient de voir le jour, portée par la vitalité et l'engagement de la jeunesse congolaise. Le Corps des Jeunes contre le Paludisme de la RDC (CJP), sous l'impulsion de son dynamique Coordonnateur National, Alexis Alyson Kabambi, a officiellement lancé hier, mardi 15 avril 2025, un atelier sur le projet "Fonds pour l'égalité de genre dans la lutte contre le paludisme". Ce projet crucial, financé pour une durée de deux ans, témoigne d'une nouvelle approche, reconnaissant que la bataille contre cette maladie endémique ne peut être gagnée sans une pleine participation et une prise en compte spécifique de réalités vécues par les femmes et les jeunes.

Le coup d'envoi de cet atelier de deux jours a été donné par une figure clé de la lutte antipaludique en RDC, le Dr Baudouin Matela, Directeur du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP). Sa présence et son soutien affiché soulignent l'importance accordée à cette initiative par les instances nationales. Le projet, né d'une collaboration avec l'Alliance des Dirigeants Africains contre le Paludisme (ALMA), s'attaque à des défis complexes avec des objectifs clairs et percutants.

Il vise notamment à démanteler les barrières liées au genre qui entravent l'accès équitable aux services essentiels de prévention et de traitement du paludisme. Il s'agit aussi de renforcer la voix et le pouvoir d'action des groupes, en particulier féminin et jeune, pour qu'ils deviennent des acteurs incontournables du plaidoyer et de l'élaboration de politiques et programmes antipaludiques véritablement transformateurs.

Le Dr Baudouin Matela, lors de son intervention à l'ouverture de l'atelier, a mis en lumière la double portée de ce projet novateur. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de suivi et de redevabilité pour infléchir durablement la courbe de la mortalité liée au paludisme, tout en intégrant de manière transversale la dimension genre.

"Ce projet poursuit deux objectifs, notamment renforcer le mécanisme de responsabilisation. Ici, les responsables vont nous aider à suivre l'évolution de cette maladie afin de réduire la mortalité due au paludisme. Cette responsabilité doit nous amener à résoudre le problème lié à l'approche genre", a déclaré le Dr Matela.

En affirmant l'engagement indéfectible du PNLP à accompagner le CJP dans cette entreprise, le Dr Matela a envoyé un signal fort de collaboration et de confiance envers la capacité des jeunes à impulser le changement.

Pour Alexis Alyson Kabambi, le Coordonnateur du CJP, l'ambition d'atteindre « Zéro Paludisme » en RDC passe impérativement par la mobilisation et l'implication active des jeunes et des femmes. Ils ne sont pas de simples bénéficiaires des programmes, mais des agents essentiels du changement au coeur des communautés. C'est cette conviction profonde qui anime le projet « Fonds pour l'égalité de genre ».

"Nous venons de lancer officiellement aujourd'hui, le 15 avril 2025, le projet nommé Fonds pour l'égalité du genre dans la lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. C'est un projet financé par le Fonds mondial via l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme ou l'African Leaders Malaria Alliance (ALMA), octroyée au Corps des Jeunes contre le Paludisme (CJP) de la RDC. Ce projet n'a qu'un seul rôle qui est celui d'impliquer les femmes et les jeunes dans la lutte contre le paludisme.

Ce projet est un projet phare pour le Corps des jeunes contre le paludisme de la RDC qui, depuis 2021, ces jeunes travaillent à travers les différentes provinces du pays dans la lutte contre le paludisme au niveau communautaire, ce qui a amené à ce jour qu'on puisse obtenir un financement de 2 ans. Ce financement va aider l'ensemble des jeunes et femmes de la RDC à se sentir engagées dans la lutte contre le paludisme, à être impliquées", a-t-il déclaré pour démontrer la quintessence de cette initiative.

Pour mener à bien ce projet Alexis Alyson Kabambi lance un appel aux instutions nationales.

"Ce projet va se répercuter auprès de la ministre de la Jeunesse, auprès du Ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale et auprès de la ministre du Genre. Ce sont ces trois ministères que le projet concerne, mais aussi on a besoin de l'appui et l'accompagnement des parlementaires, dont des députés au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des Assemblées provinciales. Le but est de les impliquer à plaider pour l'augmentation du budget alloué à la santé, notamment la lutte contre le paludisme, pour que le Congo cesse d'être un pays largement frappé par le paludisme où plusieurs personnes sont victimes de décès chaque année".

Une série des recommandations

Conscient que le succès de ce projet et de la lutte antipaludique en général dépend d'un effort collectif, le Corps des Jeunes contre le Paludisme a formulé une série de recommandations claires et ciblées à l'endroit de ses partenaires clés.

A l'ALMA, Il est demandé d'accroître le soutien financier et matériel pour permettre au projet des jeunes champions de couvrir l'ensemble du territoire national. Le CJP plaide aussi pour une multiplication des formations de renforcement des capacités et des échanges d'expériences entre les corps de jeunes des différents pays africains, ainsi que pour un appui technique concret.

Au Gouvernement de la RDC, l'appel est lancé pour un accompagnement soutenu des initiatives jeunesse visant l'élimination du paludisme et la promotion de la Couverture Santé Universelle. Une augmentation significative de la ligne budgétaire allouée à la lutte contre le paludisme est jugée cruciale, de même qu'un appui renforcé au PNLP. Le financement des activités de plaidoyer, de formation et de mobilisation des ressources pour les jeunes est également sollicité.

Au PNLP, le CJP souhaite une appropriation forte des initiatives jeunesse, un appui concret à leur activité dans les 26 provinces, et une association systématique des jeunes à toutes les activités organisées par le programme. Il est également recommandé d'organiser des tables rondes de mobilisation de ressources impliquant tous les partenaires, y compris le secteur privé, pour matérialiser la vision commune d'éradication du paludisme.

Le projet « Fonds pour l'égalité de genre dans la lutte contre le paludisme » n'est pas seulement une nouvelle ligne budgétaire, c'est la reconnaissance du rôle indispensable des jeunes et des femmes, et un pari sur leur capacité à transformer la lutte contre ce fléau en RDC. Malgré les défis, notamment financiers, l'énergie et la détermination affichées par Alexis Alyson Kabambi et le CJP laissent présager un impact significatif sur le terrain dans les deux années à venir, avec l'espoir de rapprocher la RDC de l'objectif "Zéro Paludisme".