Ethiopie: Addis-Abeba - Plusieurs nominations au Conseil exécutif de l'UA

Le Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) a organisé, le 15 avril à Addis-Abeba, en Ethiopie, sa 24e session extraordinaire relative au parachèvement des élections concernant les sièges et les postes vacants. Le Congo a été représenté par son ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean Claude Gakosso.

La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence des dirigeants et des responsables de la Commission de l'UA, des ministres des Etats membres, et des responsables des organes et bureaux de l'UA.

Placées sous la direction de son président, Antonio Tete, ministre des Relations extérieures de l'Angola, les assises ont été sanctionnées par l'élection et la nomination d'un membre du Conseil de paix et de sécurité, d'un membre de la Commission de l'UA sur le droit international et d'un autre du Conseil spatial africain.

L'Algérie a été élue membre du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA pour un mandat de trois ans. Elle a obtenu 34 voix contre 15 pour la Libye lors du troisième tour de scrutin. Ce résultat consacre son retour au sein de cet organe stratégique de l'UA, chargé de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent. Selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, cette élection constitue une marque de confiance renouvelée de la part des États membres envers la diplomatie algérienne, connue pour son engagement en faveur des solutions pacifiques aux conflits et de la préservation de l'ordre régional.

Le Conseil de paix et de sécurité joue un rôle central dans le système de sécurité collective de l'UA. Il intervient dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits, tout en favorisant les politiques de reconstruction post-conflit. L'Algérie, qui a déjà siégé à plusieurs reprises au sein du CPS, revient donc à une position clé qui lui permettra de contribuer activement aux discussions sur les défis sécuritaires actuels, notamment au Sahel, en Afrique de l'Ouest, en Libye et dans la Corne de l'Afrique.

L' autre élu est Adamou Moussa (ressortissant béninois), désormais membre de la Commission de l'UA sur le droit international de la région de l'Ouest, devant le prétendant sénégalais, Kemoko Diakité. Pour sa part, Fatime Hamat Daoussa (Tchad) a été élue membre du Conseil spatial africain de la région du centre, candidate unique à ce poste.