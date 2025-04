Congo-Kinshasa: Beni - 185 policiers de la MONUSCO décorés de la médaille des Nations Unies pour leur contribution à la paix

communiqué de presse

Cent cinquante-neuf policiers indiens, dont 21 femmes, ainsi que 26 policiers d'autres nationalités (Bénin, Niger, Djibouti, Tunisie, Indonésie, Égypte, Cameroun, Tchad, Mali, Kenya, Côte d'Ivoire et Jordanie), déployés à Beni au Nord-Kivu, ont été décorés de la médaille des Nations Unies mardi 15 avril 2025.

La cérémonie s'est tenue à la base de la MONUSCO à Boikene, en présence du chef du sous-bureau de la Mission à Beni, du chef du secteur de la Police de la MONUSCO, du maire de la ville, ainsi que de représentants des autorités locales, de la Police nationale congolaise et des sections civiles et militaires de la MONUSCO. Cette distinction honore leur engagement au service de la paix et de la protection des civils au cours des douze derniers mois, dans le cadre de la mise en oeuvre du mandat onusien en République démocratique du Congo. Depuis leur déploiement dans le Grand Nord-Kivu il y a treize mois environ, les policiers de la MONUSCO ont soutenu activement les efforts de la Mission en étroite collaboration avec les autorités locales et la population.

L'appui de la Police des Nations Unies (UNPOL) à la Police nationale congolaise (PNC) s'est traduit de manière concrète par la construction de postes de police, l'organisation de formations, la fourniture d'équipements et de carburant, le renforcement des capacités des agents, ainsi que par la mise en place de numéros verts permettant aux habitants de signaler gratuitement des incidents sécuritaires. Des patrouilles mixtes avec la PNC sont également organisées quotidiennement.

Au-delà de leur mission sécuritaire, les policiers de la MONUSCO ont aussi contribué au plan social. En effet, tout au long de l'année 2024, le contingent indien a assuré des consultations médicales gratuites, notamment à destination des personnes déplacées vivant dans des conditions précaires.

Kavugho Kamala, déplacée interne originaire d'Otomaber, témoigne de l'impact de cette assistance : « J'ai été soignée gratuitement pendant six mois avec mes enfants. J'avais des douleurs au dos et des difficultés à marcher. Grâce à leurs soins, je peux à nouveau me déplacer normalement. Ils nous ont accueillis avec humanité. Que Dieu les protège là où ils iront ; j'espère que la MONUSCO poursuivra ce type d'initiatives ».

Le médecin-chef du contingent, Moham Charan Murmu, partage son sentiment au moment de quitter la RDC : « C'est une grande fierté d'avoir servi ici comme médecin. Nous avons créé des liens fraternels avec la population. Nous avons traité de nombreuses pathologies : paludisme, morsures de chien, mycoses, gale, douleurs articulaires... La liste est longue ».

En 2024, ce sont au total 3 389 patients qui ont bénéficié des soins gratuits offerts par le contingent de police indienne de la MONUSCO à Beni.