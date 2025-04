Sénégal: Ross-Béthio - Les éleveurs invités à respecter la délimitation des zones de pâturage

Ross Béthio — Le Sous préfet de l'arrondissement de Ndiaye a invité, mardi, à Rosso Béthio, les éleveurs à respecter la délimitation des zones de pâturage pour éviter les conflits avec les agriculteurs.

"J'invite les éleveurs à prendre leurs responsabilités et à respecter les mesures prises par l'autorité en s'éloignant des champs, au moins jusqu'à la date indiquée", a dit Ousmane Diédhiou, au deuxième jour d'un atelier sur la gestion des conflits entre éleveurs et agriculteurs, en présence d'élus locaux.

Ces journées qui ont enregistré la présence des éléments de la gendarmerie, des chefs de quartiers, des syndicats d'éleveurs et des associations des éleveurs de la commune de Rosso Béthio ont été initiées par la mairie de Rosso Béthio, en collaboration avec la sous préfecture de Ndiaye.

Selon l'autorité administrative, des décisions ont été prises pour "mieux gérer la question", notamment l'interdiction à tout éleveur de "pénétrer dans les casiers agricoles jusqu'au 30 juin 2025", conformément aux dispositions d'un arrêté préfectoral.

Dans un document transmis à l'APS, intitulé "Charte de non agression pour une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs de l'arrondissement de Ndiaye", l'administration territoriale s'engage à "faire respecter l'ordre social de bon voisinage entre les éleveurs et agriculteurs, de même que les règles et outils de sécurisation foncière notamment le plan d'occupation et d'affectation des sols (POAS)".

Le document souligne qu'en cas de divagation ou risque d'altération, l'autorité va déployer un important dispositif sécuritaire, faciliter la médiation entre les acteurs, envoyer une commission pour faire le constat et l'évaluation des dégâts.

Cette commission, d'après le document, sera aussi chargée d'impulser et d'animer un débat régulier et constructif avec pour thème les relations de bon voisinage entre agriculteurs et éleveurs.

Elle va également encadrer la transhumance des éleveurs sénégalais en République islamique de Mauritanie.

Isma Bâ, le président de la commission Elevage de la commune de Ross Béthio, a pour sa part invité les autorités à orienter leur politique vers la culture fourragère pour permettre aux éleveurs d'avoir plus de prairie.