Sénégal: Le CNP invite les entreprises à faire de la prévention un pilier de la transformation sociale

Dakar — Le président de la cellule santé du Conseil national du patronat (CNP), Amadou Massar Sarr, a appelé mardi les chefs d'entreprise à intégrer la prévention des risques professionnels dans leurs stratégies de transformation, en particulier à l'ère du numérique.

"Il est devenu essentiel pour les chefs d'entreprise d'exploiter les nombreuses possibilités offertes par la numérisation et les nouvelles technologies, afin de renforcer ou de créer des opportunités d'emploi, de réduire les accidents et les incapacités professionnelles, mais aussi de favoriser le bien-être des travailleurs", a-t-il dit.

Il intervenait à l'occasion de la Journée de la prévention organisée par le Conseil national du patronat (CNP), dans le cadre du Mois africain de la prévention.

Cet évènement a pour thème : "La prévention des risques professionnels à l'épreuve de la transformation numérique et des mutations technologiques : opportunités, défis et stratégies d'adaptation ", avec un accent particulier sur la prise en charge des intoxications alimentaires en milieu professionnel.

M. Sarr a salué l'initiative qui permet de renforcer le dialogue social entre l'État, les employeurs et les travailleurs, tout en oeuvrant à une protection sociale élargie et à la promotion de l'emploi décent et productif.

Face à l'émergence rapide des nouvelles technologies dont l'intelligence artificielle, la robotique, l'automatisation, etc, M. Sarr a mis en garde contre les risques psychosociaux et les enjeux de sécurité, tout en insistant sur les opportunités qu'offre la numérisation pour améliorer les conditions de travail.

"Les chefs d'entreprise ont l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de leurs collaborateurs ", a-t-il affirmé, appelant les acteurs du secteur privé à s'approprier les outils de prévention, à travailler main dans la main avec leurs salariés, et à intégrer la culture de la sécurité dans leurs pratiques quotidiennes.

M. Sarr a salué l'engagement des travailleurs et des partenaires sociaux face aux séquelles de la crise du Covid-19, affirmant que "la prévention doit devenir une valeur partagée, au coeur d'un rêve collectif de transformation sociale. "

Le représentant des syndicats de travailleurs, Cheikh Mbacké Diop, a appelé à une plus grande responsabilité des employeurs pour garantir un travail digne et sécurisé.

Il a lancé un appel solennel à l'endroit des partenaires du secteur privé, les exhortant à assumer pleinement leurs responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail.

"Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est la question des droits des travailleurs. Si l'Union Socialiste et ses partenaires appellent à plus de courage et de responsabilité, c'est parce que nous croyons que c'est à ce niveau que nous pouvons réussir ", a déclaré M. Diop.

Insistant sur l'importance d'un environnement de travail sûr et sain, le syndicaliste a plaidé pour un engagement accru du monde des affaires, aussi bien dans leurs entreprises qu'au sein de la société.

Selon lui, il est indispensable de garantir à chaque travailleur la liberté de rentrer chez lui en toute sécurité après sa journée de travail.

M. Diop a également évoqué la nécessité de solutions concrètes et durables, qui visent à valoriser le capital humain tout en renforçant la compétitivité de l'entreprise.

"Nous sommes tous liés. Nous avons tous des responsabilités à assumer consistant à créer l'entreprise, à protéger ceux qui y travaillent et à respecter les conditions de travail ", a-t-il martelé.

Il a exprimé l'espoir que cette journée de réflexion permette une prise de conscience collective sur la responsabilité partagée en matière de bien-être au travail, dans l'intérêt des travailleurs, de leurs familles et de la société dans son ensemble.