Sénégal: Des acteurs planchent sur la place de la culture dans l'Agenda Sénégal 2050

Dakar — Des acteurs culturels réunis autour du premier programme dénommé "Café d'idées", initié par le Festival national des arts et cultures (FESNAC), ont planché, mardi, sur la place de la culture dans l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Organisé à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'art, cette rencontre est, selon les initiateurs, non seulement un lieu d'échange et de consultation mais aussi, de dialogue autour des questions interpellant la culture dans l'Agenda 2050, le nouveau référentiel des politiques publiques.

Dans l'axe 2 de ce document relatif au capital humain et à l'équité sociale, "nous pouvons y dessiner les voies et moyens pour faire occuper à la culture une place de choix", a déclaré le président de l'association des conseillers et animateurs culturels (ADAC), Jean-Marie Slimang Ndiaye.

Intervenant lors d'un panel, il a démontré comment la culture occupait une place névralgique de l'agenda de transformation nationale Sénégal vision 2050, tout en appelant aux acteurs du secteur, à avoir des ambitions, des perspectives, la créativité entre autres, pour y trouver leur place.

Dans cet ordre d'idées, M. Ndiaye, a rappelé que "cette action contribue en un sens, à la promotion et la vitalité de la culture sénégalaise en général et des industries culturelles et créatives en particulier".

"(...) j'interroge les compétences, les compétences organisationnelles, les compétences structurelles, parce qu'il est question de faire de la culture un levier dans cette transition vers 2050", a quant à lui, soutenu, l'ancien directeur du centre Blaise Senghor, Pape Baba Ndiaye.

Il prône que l'imaginaire collectif soit déclenché pour que toute la nation puisse aller vers l'objectif fixé par ce référentiel.

Outre cet aspect, il a soulevé 8 points sur lesquels, les acteurs culturels devraient se pencher pour trouver leur place dans cet agenda, notamment les compétences traditionnelles, organisationnelles, la connaissance des enjeux sociétaux, les questions migrations, les projets hybrides, etc.

Pour l'expert en patrimoine culturel, Pape Massène Sène, les acteurs de la culture devront faire en sorte que les autorités prennent pleinement conscience des éléments de référence de l'Agenda pour ne pas considérer la culture comme un simple domaine d'intervention mais, à la dimension transversale.