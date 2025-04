Sénégal: Lancement des travaux de création des centres de services de machines agricoles dans la vallée du fleuve Sénégal

Ndiaye (Saint-Louis) — Une cérémonie de lancement des travaux de création de deux centres de services de machines agricoles dans la vallée du fleuve Sénégal précisément à Dagana et Podor, s'est déroulée, mardi, dans l'arrondissement de Ndiaye [commune de Diama].

Ce projet fait partie du programme de coopération au développement du Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales (MAFRA) de la République de Corée. Il est mis en oeuvre en étroite concertation avec le gouvernement sénégalais, renseigne une note d'information.

"La création de ces centres répond à une ambition claire du gouvernement, celle de moderniser l'agriculture dans le Delta et la Vallée du fleuve Sénégal, la rendre plus performante, plus compétitive et plus durable", a déclaré Alassane Bâ, Directeur général de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED).

M. Bâ s'exprimait ainsi à l'occasion de la cérémonie de lancement du projet.

Ces centres seront une réponse concrète et structurante à ces défis, a-t-il ajouté. Ils auront, entre autres, pour mission principale, la mise à disposition de formation et le renforcement des capacités des agriculteurs sur l'utilisation et l'entretien des équipements.

Le directeur adjoint du MAFRA de la République de Corée, Kim Gyu Ahn, est revenu sur le partenariat qui lie les deux pays notamment dans la mécanisation pour la modernisation de l'agriculture.

"Le gouvernement du Sénégal et la Corée ont travaillé dans un partenariat très étroit et aujourd'hui on s'est lancé un peu dans la mécanisation. Les machines agricoles qu'on va lancer aujourd'hui vont au-delà d'une simple infrastructure. C'est le point de départ d'un changement inclusif concernant la vie des agriculteurs dans la zone", a-t-il fait savoir, rappelant que la Corée a déjà atteint son autosuffisance en riz vers les années 70.

Et durant le processus, a t-il souligné, les dirigeants Sud coréens ont réalisé l'importance de la mécanisation mais aussi des technologies agricoles.

Partant de cette expérience, "nous allons faire de notre mieux pour mettre en place avec le Sénégal un système agricole digne de ce nom", a-t-il assuré.