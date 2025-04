Sénégal: Souveraineté alimentaire, emplois - Signature d'une convention de partenariat entre le PRODAC et le Hizbut Tarqiyyah

Dakar — Le Programme national des domaines agricoles communautaires (PRODAC) a signé, mardi, avec l'organisation religieuse Hizbut Tarqiyyah une convention de partenariat en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire, de création d'emplois et de formation aux métiers agricoles.

"Le prétexte de cette convention qui va être vulgarisée, c'est de permettre aux gens de connaitre les tenants et les aboutissants du programme, mais aussi d'inciter les autres partenaires à venir investir. Cette collaboration de l'organisation Hizbut Tarqiyyah avec le PRODAC permettra de percevoir la nouvelle dynamique et les nouvelles orientations qu'on est en train de suivre pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire et la création d'emplois", a magnifié le coordonnateur général du PRODAC, Cheikh Ahmadou Bamba Ngom.

"Ce qui nous intéresse le plus dans ce partenariat, c'est ce que le Hizbut Tarqiyyah représente en termes de culte du travail, de sérieux et de rigueur. Et si on veut changer la tendance, il nous faut avoir des modèles qui puissent se positionner dans certains domaines et qui permettront aux jeunes de pouvoir avoir des repères et des références" a-t-il poursuivi lors de la cérémonie de signature.

Selon lui, cette nouvelle convention entre dans le cadre d'une première convention signée avec le ministère de l'Agriculture visant à impliquer des entités autonomes qui contribuent aussi à atteindre les mêmes objectifs de développement fixés par la tutelle.

"Nous identifions à travers cette structure qu'est le PRODAC un modèle de Partenariat public privé Communauté qui peut bel et bien marcher et dans lequel nous nous identifions parfaitement pour développer l'agriculture et l'élevage et appuyer les communautés locales", a souligné le responsable moral de l'organisation Hizbut Tarqiyyah, Youssouf Diop.

Dans une perspective d'appuyer les différents domaines agricoles du pays et d'oeuvrer pour leur redynamisation, les membres de l'organisation entendent apporter, en tant qu'acteurs agricoles, leur "contribution en investissant humainement et financièrement pour atteindre les objectifs fixés dans ce segment de l'économie au bénéfice de tous les sénégalais", a t-il assuré.

Ce faisant, ils ambitionnent de se positionner en "pionniers" dans nombre de projets initiés par l'Etat à savoir la reconstitution du capital semencier en commençant par l'arachide, la production d'ensilage, les cultures fourragères et les cultures horticoles, a t-il annoncé.

Parmi les axes de ce partenariat stratégique figure également la mise en place d'incubateurs agro-industriels à travers le Sénégal pour "une meilleure capacitation et une création massive d'emplois au Sénégal, pour les jeunes et les femmes".