Afrique de l'Ouest: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 avril 2025

revue de presse

Gabon: Le footballeur Aaron Boupendza n'est plus

Le monde du football vient de perdre un joueur talentueux, et le Gabon vient de perdre un fils, il s'agit du footballeur, Aaron Boupendza, attaquant international de 28 ans, et joueur de Zhejiang FC est décédé ce mercredi 16 avril 2025 à Hangzhou, en Chine.

La nouvelle est parue auprès des médias sportifs et des médias locaux tels que Gabon 24, qui indiquent qu'il est tombé du 11e étage d'un immeuble en Chine, où il jouait pour le Zhejiang FC, il faut dire que l'enquête est en cours et les autorités envisagent également la possibilité d'un suicide.

Aaron Salem Boupendza Pozzi, né le 7 août 1996 à Moanda, dans le sud-est du Gabon, a rapidement révélé des talents remarquables pour le football. Après avoir été formé au CF Mounana, il décroche le championnat national en 2016 avant de partir pour la France. (Source allAfrica)

Au Mali, des partis se regroupent pour ne pas disparaître

L'Initiative des partis politiques pour la charte (Ipac) voit le jour au Mali. L'Ipac, qui propose de rencontrer le premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, demande également au gouvernement de repousser la consultation populaire qui pourrait conduire à la fin des partis, dans ce pays dirigé par une junte militaire.

Cette consultation se tiendra dans les régions, dans le district de Bamako, mais aussi au sein de la diaspora malienne. Les acteurs de la société civile, les légitimités traditionnelles et coutumières, les chefs de quartier, de village ou encore les médias participeront à cette rencontre pour évoquer l'avenir des partis politiques à travers la relecture de la charte des partis. (Source Deutsche Welle)

OMC : les échanges commerciaux dans le monde devraient diminuer de 1.5%

L'Organisation mondiale du commerce a indiqué que le volume des échanges de marchandises dans le monde est susceptible de diminuer de 0,2 % cette année.

Ces prévisions du déclin du commerce mondial sont justifiées par les politiques tarifaires changeantes du président américain Donald Trump mais également d’une impasse avec la Chine.

Selon le rapport de l’OMC cette baisse des échanges commerciaux sera particulièrement marquée en Amérique du Nord, même en l'absence des droits de douane les plus élevés. (Source Africanews)

Daniel Mukoko : « la RDC a suffisamment de stock de carburant »

Face aux rumeurs persistantes sur la pénurie de carburant au pays, le gouvernement congolais tente d’apaiser les esprits. Lors d’un point de presse lundi 14 avril à Kinshasa, le vice-Premier ministre en charge de l’Économie, Daniel Mukoko Samba, a assuré que la République démocratique du Congo dispose d’un stock suffisant de produits pétroliers. Il a même précisé que les conditions d’approvisionnement restent stables, grâce à une trésorerie saine des sociétés pétrolières opérant dans le pays.

Aux côtés du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, Mukoko a mis en avant les efforts fournis par l’exécutif pour maintenir l’équilibre économique, malgré un contexte de guerre. Selon lui, le marché national du carburant est bien approvisionné, permettant aux opérateurs de poursuivre les importations sans rupture. (Source Ouragan)

Algérie-France : la brouille diplomatique s'étend aux relations économiques

Le regain de tension entre Alger et Paris s’étend aux relations économiques, qui avaient été relativement épargnées jusqu’à présent, avec l’annulation de plusieurs visites importantes de chefs d'entreprises de part et d'autre de la Méditerranée.

Le PDG du groupe français CMA-CGM devait se rendre à Alger ce mardi 16 avril pour annoncer des investissements dans les infrastructures portuaires algériennes, en particulier à Oran. Rodolphe Saadé, un proche du président de la République, Emmanuel Macron, a dû renoncer à cette visite après la décision d'Alger annoncée dimanche d'expulser douze agents consulaires français, suite à l'arrestation de l'un des siens sur le sol français. (Source RFI)

Présidentielle en Côte d’Ivoire : le principal parti d’opposition vote pour Tidjane Thiam, seul candidat

Des cadres du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) sont attendus pour voter dans quelque 400 bureaux installés dans le pays. Les résultats devraient être proclamés dans la soirée.

La course à la présidentielle s’accélère en Côte d’Ivoire à six mois du scrutin : Tidjane Thiam, ancien ministre et banquier international, doit être élu, mercredi 16 avril, candidat du principal parti d’opposition, lors d’une convention à laquelle il est le seul à s’être présenté. M. Thiam, actuellement hors du pays, est toutefois bousculé par une polémique sur sa nationalité. Plus largement, des tensions émergent dans le paysage politique, notamment liées à l’inéligibilité de trois opposants, dont l’ancien président Laurent Gbagbo. (Source Lemonde Afrique)

Sénégal : enquête sur les finances publiques entre 2019 et 2024

La Division des investigations criminelles (DIC) du Sénégal a été saisie par le parquet financier pour enquêter sur de graves irrégularités dans la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024. Cette démarche judiciaire intervient alors qu’une proposition de résolution visant à poursuivre l’ancien président Macky Sall pour haute trahison est en examen à l’Assemblée nationale.

Dans une note datée du 16 avril, le procureur financier El Hadji Alioune Ndiaye Sylla confirme avoir saisi la DIC deux jours plus tôt, à la suite d’un référé transmis le 3 avril par le procureur général près la Cour d’appel de Dakar. Cette saisine fait suite à une demande du Premier président de la Cour des comptes, après la publication d’un rapport d’audit mettant en évidence des faits « susceptibles de qualifications pénales ». (Source apanews)

Madagascar : 24 millions USD pour l’inclusion numérique

Pour accélérer l’inclusion numérique, le gouvernement malgache a investi 24 millions de dollars. Ce dispositif devrait favoriser la distribution de 664 000 terminaux numériques connectés, parmi lesquels 400 000 seront prioritairement attribués aux femmes et aux filles. Cette initiative vise à réduire les inégalités d’accès aux technologies et à renforcer l’inclusion numérique et économique.

Madagascar souhaite accélérer la transition numérique du pays, en particulier par la digitalisation des services. Le gouvernement malgache a lancé la semaine passée une action visant à répartir des dispositifs numériques tels que des smartphones au sein de la population. Avec un budget de 24 millions de dollars, cette initiative vise à encourager l’usage d’Internet et des services digitaux sur l’ensemble du territoire. (Source Africa 24)

Le Togo, modèle africain dans la lutte contre les MTN

Malgré les progrès accomplis, les maladies tropicales négligées (MTN) continuent de représenter une grave menace sanitaire en Afrique, affectant particulièrement les populations les plus pauvres.

Pour intensifier les efforts, Lomé accueille depuis mardi une réunion annuelle des responsables des programmes de lutte contre les MTN, réunissant experts et partenaires venus de plusieurs pays africains.

Objectif : évaluer les avancées, partager les expériences et trouver des solutions durables face à ces maladies qui freinent le développement économique, social et éducatif. (Source togonews)

AES/Confédération du Sahel : Les généraux de l’air en conclave stratégique à Bamako

Les chefs d’état-major des armées de l’air des pays membres de la Confédération des États du Sahel (CES) sont réunis à Bamako pour une rencontre inédite, axée sur l’intégration des systèmes de défense aérienne et la consolidation des capacités de réponse rapide face aux menaces sécuritaires communes.

L’information est rapportée par Malijet, un média malien bien implanté dans le suivi des questions de défense et de sécurité.

Au menu de cette réunion stratégique : le partage d'informations sensibles entre les forces aériennes, le développement de capacités conjointes de surveillance du territoire, et la planification d'opérations antiterroristes coordonnées. Des discussions techniques mais cruciales, au regard des défis sécuritaires qui continuent de secouer la région sahélienne. (Source Cameroun 24)