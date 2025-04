Faure Gnassinbgé, désormais le médiateur dans la crise en RDC, entretiendrait de bonnes relations avec Félix Tshisekedi et Paul Kagame.

Le président togolais Faure Gnassingbé est en visite officielle en République démocratique du Congo. Il se rend à Kinshasa, juste après sa désignation, par l'Union africaine, comme médiateur dans le conflit qui oppose la RDC au Rwanda. Quelles sont les attentes des Congolais suite à la désignation de ce nouveau médiateur ?

Car cette visite intervient alors que, dans l'est du pays, de vastes zones sont toujours sous le contrôle de la rébellion Alliance du Fleuve Congo-M23 (AFC-M23). Mais à Kinshasa, la médiation du président togolais, Faure Gnassingbé, est accueillie avec un certain scepticisme.

Si certains habitants de la capitale congolaise veulent croire à une chance de réussite du nouveau médiateur désigné par l'Union africaine, d'autres estiment qu'il n'a aucune chance de réussir là où les présidents João Lourenço de l'Angola et Uhuru Kenyatta du Kenya ont échoué.

Le capital confiance de Faure Gnassingbé

"Cela dépend de ses stratégies, mais il peut réussir. Nous nous sentons mal à l'aise par rapport à une partie du pays qui n'est plus la nôtre. Il faut que le Congo redevienne comme avant. Le Congo est indivisible", estime ce Kinois. Pour un autre habitant, "il ne va pas réussir parce que Tshisekedi va refuser ce que le M23 va proposer. Le M23 va aussi refuser, donc ce sera difficile."

Le nouveau médiateur est arrivé après la réunion des processus de Nairobi et de Luanda, conduits par le président angolais João Lourenço et l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, ces deux processus ayant montré leurs limites.

Trésor Katoto, président de la jeunesse de Goma estime toutefois que le président togolais Faure Gnassingbé a une chance de résoudre la crise, en raison de ses relations avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame.

Selon Trésor Katoto, "le président Faure Gnassingbé a une chance de réussir, d'autant plus qu'il me semble qu'il est proche de deux acteurs principaux dans ce conflit. Dans la médiation, il faut avoir au milieu quelqu'un à qui on a confiance, pas quelqu'un à qui l'on prête des intentions. Pour moi, c'est un élément très capital."

L'arrivée du Qatar dans l'équation

Faure Gnassingbé succède à João Lourenço, qui jouait ce rôle depuis 2022. Le président angolais ayant décidé de se retirer après l'entrée en jeu récente du Qatar dans la résolution de cette crise.

Sa visite à Kinshasa intervient alors que les affrontements se poursuivent dans l'est du pays entre les rebelles de l'AFC-M23 et les supplétifs de l'armée congolaise, les Wazalendos, dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Les affrontements survenus à Goma et à Kavumu, dans le Sud-Kivu, ont créé aussi une tension entre le M23 et les forces internationales de la SADC, la SamiRDC, qui doit se retirer prochainement des territoires occupés par les rebelles.