Egypte: Le pays et la France signent des protocoles en termes de santé et transport

L'Egypte et la France ont signé nombre de protocoles de coopération dans les domaines de la santé et de transport et ce en marge de la visite du président français, Emmanuel Macron pour Le Caire.

Parmi les personnalités qui ont assisté à la signature de ces protocoles, figurent le vice-premier ministre égyptien, ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffare, la ministre égyptienne du Plan et de la Coopération internationale, Rania El-Machatt, ainsi que nombre de ministres français.

Ces protocoles ont été signés par les compagnies "Sanofi" et "Alstom" opérant respectivement dans le domaine pharmaceutique et le domaine de transport, lesquels ont été conclus avec le ministère égyptien de la Santé et l'Autorité générale pour l'investissement et les zones de libre échange.