Comores: Des manifestants s'opposent à l'entrée de Mayotte à la Commission de l'océan Indien

À quelques jours du 5e sommet de la Commission de l'océan Indien (COI), prévu le 24 avril à Madagascar, la société civile et plusieurs partis politiques comoriens se sont rassemblés mercredi 17 avril à Moroni, sur la place de l'Indépendance. En cause : une possible reconnaissance de Mayotte comme territoire français au sein de l'organisation régionale.

Pour les manifestants, le message est clair : Mayotte est comorienne et ne saurait siéger à la Commission de l'océan Indien (COI) comme territoire français. Une mobilisation en réaction à l'inscription de l'éventuelle entrée de Mayotte à la COI - qui réunit Madagascar, l'île Maurice, L'Union des Comores, les Seychelles et La Réunion pour la France - à l'ordre du jour du sommet organisé jeudi.

Pour l'Élysée, «Mayotte peut avoir un rôle central dans le canal du Mozambique ». Hors de question pour Mohamed Monjoin, président du Comité Maore, qui milite pour le retour de Mayotte dans l'Union des Comores : « Nous ne voulons pas que demain Mayotte intègre la COI sous son propre nom et comme entité distincte, alors que l'île fait déjà partie de l'organisation à travers son appartenance à l'Union des Comores - cela, nous le savons tous. Vous savez que nous sommes dans notre bon droit, et quand on a raison, on finit toujours par obtenir gain de cause. »

L'aval des Comores indispensable

Parmi les participants à la mobilisation, l'avocat Ibrahim Ali Mzimba appelle à revoir en profondeur les relations avec Paris, en s'inspirant de l'exemple de Maurice face au Royaume-Uni. « La diplomatie bilatérale a montré ses limites, affirme-t-il. Il est temps de changer de cap. Mettons fin à cette coopération économique trompeuse. Instaurons uniquement des relations consulaires, fermons l'ambassade française et ses antennes ici, et procédons de même avec notre ambassade à Paris. »

Dans cette organisation régionale, chaque décision requiert l'unanimité. Ainsi, la seule opposition des Comores suffit à bloquer toute tentative d'intégration de Mayotte en tant que territoire français.

Autre sujet de débat, les spéculations autour d'une base militaire française à Mayotte. Une rumeur qui s'est répandue sur les réseaux sociaux et que l'ambassade de France à Moroni a démenti fermement, précisant que « le gouvernement français n'a pas annoncé la construction d'une nouvelle base militaire navale à Mayotte ». De son côté, l'Élysée a annoncé un déplacement d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien. Le président français est attendu lundi matin à Mayotte. Il se rendra également à la Réunion, Madagascar et à Maurice.