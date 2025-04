Afrique: Conflit dans l'est de la RDC - Première visite à Kinshasa du nouveau médiateur de l'UA, Faure Gnassingbé

Désigné nouveau médiateur de l'Union africaine dans le conflit qui déchire l'est de la RDC en remplacement du président angolais João Lourenço le 11 avril dernier, le chef de l'État togolais a effectué sa première visite sur le terrain à Kinshasa, mercredi 16 avril. Dans la capitale congolaise, Faure Gnassingbé a notamment rencontré son homologue, Félix Tshisekedi.

Accompagné de son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, le président togolais est arrivé à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), avec un peu de retard sur l'heure initialement prévue. Alors que son avion y était attendu pour 15 heures, l'appareil s'est finalement posé vers 16h30 sur le tarmac de l'aéroport de Ndjili.

Faure Gnassingbé a ensuite directement pris la route de la cité de l'OUA, sur les hauteurs de Ngaliema, où se trouvent les bureaux du président congolais Félix Tshisekedi. C'est là que les deux dirigeants ont tenu leur première réunion depuis la nomination officielle de Faure Gnassingbé au poste de médiateur de l'Union africaine (UA) dans la crise qui secoue depuis près de trois ans l'est de la RDC.

Selon une source à la présidence congolaise, leur tête-à-tête - dont rien n'a filtré - a duré environ deux heures, sans qu'il ne donne lieu à aucune déclaration à la sortie. « La RDC prend acte de cette désignation et nous espérons qu'elle va rapidement mettre fin au cycle de violences [dans l'est du pays] », s'est-on simplement contenté de faire savoir à Kinshasa.

Un déplacement en forme de prise de contact

Faure Gnassingbé a ensuite quitté la capitale congolaise dans la soirée, à l'issue d'un déplacement en forme de prise de contact avec un dossier complexe dans lequel il n'est, par ailleurs, plus le seul à offrir ses bons offices. Depuis le mois dernier, en effet, le Qatar mais aussi la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) sont entrés dans la danse.

Alors que les deux dernières ont nommé quatre co-facilitateurs pour suivre ce dossier, Doha, qui a réussi à organiser le 18 mars dernier la première rencontre entre les présidents congolais et rwandais depuis plus d'un an, anime désormais aussi des discussions entre le M23 et le gouvernement congolais.

Avant de se rendre en RDC pour inaugurer sa mission, Faure Gnassingbé s'était rendu dans la matinée à Luanda pour y rencontrer son prédécesseur, le président angolais João Lourenço, pour une sorte de passation de témoin entre les deux hommes. Si, là encore, leur rencontre s'est achevée sans aucune prise de parole, on sait toutefois que la situation dans l'est de la RDC a, logiquement, été au coeur de leur discussion.