Nigeria: La visite du chef de la diplomatie nigériane permet de réchauffer les relations avec Abuja

En visite officielle à Niamey mercredi 16 avril, le chef de la diplomatie nigériane, Yusuf Maitama Tuggar, a été reçu par son homologue nigérien Bakary Yaou Sangaré lors d'une réunion à huis clos qui a permis de décrisper les relations entre les deux voisins, très tendues depuis le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum en juillet 2023. Il s'agissait d'ailleurs du premier déplacement au Niger d'un ministre nigérian depuis le putsch.

Des relations chaleureuses et amicales, marquées par la fraternité et l'amitié : le ton du communiqué commun publié à l'issue de la rencontre entre le ministre nigérian des Affaires étrangères et son homologue nigérien, mercredi 16 avril à Niamey, contraste fortement avec la méfiance ouvertement affichée par les autorités nigériennes envers leur grand voisin du Sud depuis le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum en juillet 2023 à la suite du soutien appuyé apporté par Abuja à une intervention militaire contre les putschistes.

Si l'on en croit le document en effet, l'entrevue entre Yusuf Maitama Tuggar et Bakary Yaou Sangaré s'est déroulée « dans la ferveur et l'enthousiasme » et a permis aux deux pays qui partagent 1500 kilomètres de frontière de renouer contact. Même si le Niger a quitté la Cédéao et la Force multinationale mixte (FMM) chargée de la lutte contre les groupes jihadistes dans le bassin du lac Tchad, les deux dirigeants ont fait part de leur souhait de resserrer les liens entre leurs deux pays dans de nombreux domaines, à commencer par l'économie et la sécurité.

Un nouveau rendez-vous prévu au Nigeria

Redynamisation de la commission mixte nigéro-nigériane de coopération, construction de l'autoroute transsaharienne et du gazoduc transsaharien, questions énergétiques : sur le premier point, Niamey et Abuja entendent intensifier leurs échanges qui restent aujourd'hui restreints dans le corridor reliant les États du nord duNigeria aux régions de Maradi et de Zinder, dans le sud du Niger, malgré la réouverture de leur frontière commune.

En matière de sécurité, l'un et l'autre affirment également vouloir unir leurs forces pour combattre le terrorisme, question que le Niger considère comme d'autant plus urgente qu'il peine à sécuriser ses pipelines qui sont régulièrement attaqués par des groupes armés, ce qui provoque dans le pays des pénuries de carburant qui le rendent toujours très largement dépendant des approvisionnements extérieurs.

Si les deux ministres se sont donnés rendez-vous au Nigeria pour une nouvelle visite dont la date n'est pas fixée à ce jour, Yusuf Maitama Tuggar n'a, en revanche, pas pu voir le général Abdourahamane Tiani à qui il comptait remettre un message du président nigérian Bola Tinubu. En lieu et place, celui-ci l'a transmis au Premier ministre, Ali Mahamane Lamine Zeine.