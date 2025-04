Maroc: Candlelight illumine le Cap Spartel - Une rencontre historique entre musique et patrimoine

Tanger — Candlelight®, la série de concerts à la bougie produite par Fever et acclamée dans le monde entier, inaugure un nouveau chapitre spectaculaire au Cap Spartel, là où l'océan Atlantique rencontre la mer Méditerranée.

Ce site d'exception, qui abrite le plus ancien phare du Maroc et incarne une convergence historique, devient le théâtre d'une expérience musicale inoubliable, indique un communiqué de la plateforme Fever.

Les 18 avril et 16 mai, le Cap Spartel se transformera ainsi en une scène intimiste illuminée par des milliers de bougies, accueillant le public pour deux soirées d'exception mêlant musique, histoire et nature, en attendant d'autres nuits magiques dans ce lieu emblématique.

Les concerts à venir rendront hommage à Coldplay & Imagine Dragons, Queen vs. ABBA, aux Quatre Saisons de Vivaldi, ainsi qu'aux plus grandes oeuvres de Hans Zimmer, interprétés par les talentueux quatuors marocains, Quatuor Saphir et Quatuor Atlas.

Niché entre les falaises côtières et le phare historique, le public sera plongé dans une atmosphère unique en plein air, là où la beauté du patrimoine naturel marocain rencontre la musique classique intemporelle et des succès contemporains revisités.

Candlelight a pour ambition de démocratiser la musique classique en proposant une approche innovante du concert traditionnel.

L'expérience musicale proposée est unique, à travers une programmation variée, des collaborations avec des artistes locaux, et des concerts organisés dans des lieux d'exception qui incarnent l'identité de chaque ville.

De cathédrales en toits-terrasses, des lieux emblématiques comme la Tour Eiffel à Paris ou le Burj Al Arab à Dubaï ont déjà accueilli Candlelight. Le Cap Spartel rejoint désormais cette prestigieuse liste, comme un nouveau point de rencontre entre musique et patrimoine pour une expérience véritablement multisensorielle.

"Chez Candlelight, nous avons à coeur de créer des expériences musicales inoubliables dans des lieux emblématiques et porteurs de sens. À travers tout le Maroc, Fever continue de rechercher des sites riches d'histoire et de culture, non seulement pour rendre la musique classique plus accessible de manière innovante, mais aussi pour promouvoir le tourisme, préserver le patrimoine et valoriser la diversité exceptionnelle de ce magnifique pays auprès d'un public international", a souligné Alejandro Ubach, Country Manager Middle East and North Africa chez Fever, cité dans le communiqué.

Interprétés par des musiciens marocains, les concerts Candlelight collaborent avec des talents locaux d'exception, partageant la même vision de rendre la musique classique et instrumentale accessible à tous.

Le public pourra y entendre des oeuvres emblématiques de Vivaldi, Mozart ou Chopin, ainsi que des reprises à la lueur des bougies de titres emblématiques de Queen, ABBA, Coldplay ou Ed Sheeran.

Fever est la plateforme de référence pour la découverte de divertissement et de loisirs. Chaque mois, elle permet à plus de 300 millions de personnes d'accéder aux meilleures expériences dans plus de 40 pays.

Sa mission principale est de démocratiser l'accès à la culture et au divertissement en offrant des expériences et événements uniques, à travers sa plateforme: expositions immersives, événements sportifs, expériences théâtrales interactives ou encore concerts et festivals.

Grâce à sa technologie et l'analyse de données, Fever accompagne également ses partenaires dans la création et le développement de nouvelles expériences à travers le monde.

Programmation des événements:

Candlelight : Queen vs. ABBA

Lieu : Cap Spartel

Date & Heure : 18 avril à 20h00

Candlelight : Coldplay & Imagine Dragons

Date & Heure : 18 avril à 22h00

Candlelight : Les Quatre Saisons de Vivaldi et plus

Date & Heure : 16 mai à 20h30

Candlelight : Le Meilleur de Hans Zimmer

Date & Heure : 16 mai à 22h30