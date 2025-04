Maroc: Figuig - Remise d'ambulances, de bus scolaires et de véhicules pour le transport des personnes en situation de handicap

Bouarfa — Une cérémonie de remise d'ambulances équipées, de bus scolaires et de véhicules pour le transport des personnes en situation de handicap, acquis pour un montant total de près de 5,3 millions de dirhams (MDH) dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), a eu lieu, mercredi, au siège de la province de Figuig à Bouarfa.

Présidée par le Gouverneur de la province de Figuig, Mohamed Derhem, en présence des membres du Comité provincial de développement humain (CPDH), des élus, des représentants des services centraux et d'acteurs de la société civile, cette cérémonie a connu la signature de conventions de remise de cinq ambulances entièrement équipées, d'un coût global de plus de 2,02 MDH, et de huit bus destinés au transport scolaire et au transport des personnes en situation de handicap, avec une enveloppe de près de 3,3 MDH.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de trois programmes de la troisième phase de l'INDH, lancée en 2019, dans le but de renforcer les leviers du développement humain et de remédier au manque enregistré en matière d'accès aux services de base, notamment en milieu rural et dans les zones reculées.

Elle s'inscrit également dans le cadre d'une vision intégrée d'amélioration des conditions de vie des habitants, à travers le renforcement du parc de transport social, sanitaire et éducatif, et ce dans l'objectif de préserver la dignité du citoyen et la qualité des services qui lui sont rendus.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l'action sociale (DAS) de la province de Figuig, Idriss Moussa, a indiqué que ces projets, financés par l'INDH, comprennent deux ambulances acquises dans le cadre du Programme de réduction des disparités spatiales et sociales en milieu rural, et trois autres dans le cadre du Programme d'impulsion du capital humain des générations montantes, notant que l'objectif est de renforcer le système d'intervention médicale dans les zones qui connaissent une pénurie de moyens de secours et de transport d'urgence.

Il a ajouté qu'il s'agit également de l'acquisition de quatre bus de transport scolaire acquis dans le cadre du Programme d'impulsion du capital humain des générations montantes, dans le but d'encourager la scolarisation et de lutter contre le décrochage scolaire, en plus de quatre véhicules destinés au transport de personnes en situation de handicap acquis dans le cadre du Programme de soutien aux personnes en situation de précarité, afin de renforcer leur autonomie, d'améliorer leur mobilité et de leur permettre de s'intégrer efficacement dans la société.

De son côté, le délégué provincial du ministère de la Santé et de la protection sociale à Figuig, Mohamed Kebbouri, a expliqué que les ambulances équipées mises à la disposition de la délégation vont renforcer la flotte d'ambulances disponibles dans la province et rapprocher les services de santé des habitants des zones reculées, en sus de contribuer de manière significative au transport des femmes enceintes, des enfants et des patients de ces zones vers les centres de santé les plus proches ou à l'hôpital provincial.

Pour sa part, le président de la Fondation provinciale pour le soutien à la scolarisation dans la province de Figuig, Said Sbai, a mis en avant l'importance de cette initiative dans la promotion de la généralisation de la scolarisation et la réduction de l'abandon scolaire, en particulier chez les filles, notant que ces bus représentent une valeur ajoutée au secteur du transport scolaire, qui soutient l'opération éducative de manière générale.

Le président de la Fondation de l'Oriental pour le soutien à la santé, l'éducation et l'action sociale dans la province de Figuig, Abdellah Haddioui, a, quant à lui, indiqué que les bus dédiés au transport des personnes en situation de handicap contribueront efficacement à améliorer la vie de cette catégorie et à leur permettre de se déplacer facilement.