Afrique: Addis-Abeba - Rencontre sur la coopération économique et commerciale entre la Chine et le continent avec la participation du Maroc

Addis — Une rencontre sur la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique a été organisée, mercredi au siège de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, avec la participation de la Mission permanente du Maroc auprès de l'organisation panafricaine.

Initiée à l'invitation de la Mission permanente de la Chine auprès de l'Union africaine, cette rencontre a connu la participation des représentants des 54 États africains membres des Nations unies.

Invité à prendre la parole à cette occasion, l'Ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l'Union africaine, Mohamed Arrouchi, a souligné l'importance du partenariat stratégique entre la Chine et l'Afrique et les contributions essentielles de cette dernière à la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Le diplomate a également mis en exergue les relations historiques et solides entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine, exprimant sa satisfaction quant au niveau de ces relations et aux réalisations significatives accomplies à cet égard.

Tenue dans le cadre du Partenariat Chine-Afrique, cette rencontre a connu la participation de représentants d'organismes onusiens et d'acteurs économiques chinois dans le domaine du développement, de l'investissement et de la finance, notamment l'Agence chinoise de coopération internationale (CICA), l'organisme chinois en charge du développement des exportations et la Chambre de commerce chinoise.

La rencontre a été l'occasion d'aborder un certain nombre de sujets liés à l'appui financier et technique aux projets de développement menés par la Chine en Afrique.