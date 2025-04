Sénégal: Assemblée nationale - Malick Ndiaye reçoit le directeur général de l'ANSD

Le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a reçu ce mercredi 12 février le Directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), Monsieur Abdou Diouf. Cette rencontre visait à explorer les moyens par lesquels l'ANSD pourrait accompagner l'Assemblée nationale dans sa politique de digitalisation.

Les échanges ont porté sur l'importance de moderniser et de digitaliser les processus parlementaires. Le Président de l'Assemblée nationale a exprimé sa volonté de dématérialiser l'ensemble des procédures liées aux séances parlementaires, afin de rendre l'institution plus efficace, plus transparente et plus accessible. Ce projet s'inscrit dans une dynamique globale de modernisation du secteur public, visant à optimiser la gestion des ressources et à renforcer la communication institutionnelle.

Au cours de cette rencontre, la question de l'évaluation des politiques publiques a également été abordée. Le Président Ndiaye a présenté les principales réformes engagées, insistant sur la nécessité d'une méthodologie rigoureuse pour assurer un suivi efficace et une meilleure mise en oeuvre des politiques publiques. « L'objectif est de garantir que nos actions reposent sur des données fiables et précises », a-t-il souligné.

L'un des enjeux majeurs de cette collaboration est de lever les obstacles à la digitalisation au sein de l'Assemblée nationale et d'intégrer pleinement les outils numériques dans les processus traditionnels. En partenariat avec l'ANSD, l'Assemblée entend relever ces défis pour faciliter l'adoption des nouvelles technologies, réduire les coûts administratifs et garantir un fonctionnement plus performant, fondé sur des données objectives et exploitables.