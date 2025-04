Tunisie: Dissolution des bureaux fédéraux de la FTT et de la FTBB - Et maintenant ?

Après une longue attente, ces deux fédérations changent de direction. Mais que va-t-il se passer maintenant dans les autres fédérations ?

Les bureaux fédéraux de la FTTennis et de la FTBBall ont été dissous par le ministère des Sports conformément aux règlements en vigueur.

Ce n'est pas le cadre pour entrer dans les détails des raisons qui ont poussé la tutelle à agir de cette façon, mais une chose est sûre, ces dissolutions (qui n'ont pas les mêmes causes à vrai dire) ont secoué la scène sportive. Ce ne sont pas deux petits événements. Au contraire, l'enjeu et les répercussions sont assez considérables. Deux bureaux provisoires ont été désignés et ont déjà commencé à travailler. Mais on reste sur notre faim pour l'avenir immédiat avec des questions brûlantes : y a-t-il d'autres fédérations qui vont connaître le même sort? Et si oui, quand?

Il n'y a pas que cela qui mérite des réponses pour être rassuré. Il y a, au fait, la fameuse loi des structures sportives qui tarde à paraître même si on parle du mois de juin comme date officielle. Cette loi va décider de l'avenir des fédérations sportives y compris celles concernées par une probable dissolution pour dépassements et mauvaise gestion.

Une fois promulguée, cette loi va obliger toutes les fédérations sportives à mettre à jour leurs statuts de base au niveau du fonctionnement et des modes de gouvernance et de contrôle, puis à tenir des élections sur de nouvelles règles (attributions, mode de scrutin qui reste un point non encore tranché, nombre de mandats...).

Le mois de juin devrait être la bonne date pour renouveler les bureaux fédéraux des fédérations, mais ça peut prendre un peu plus de temps, si la loi des structures sportives traîne encore. Ces bureaux fédéraux sont, rappelons-le, en situation irrégulière hormis la FTF. Ils ont dépassé le mandat légal de 4 années et ont obtenu une dérogation pour gérer les affaires de leurs sports jusqu'au mois de juin (fin de la saison sportive). Le Cnot est aussi bloqué par ce flou général car on doit avoir un nouveau comité exécutif élu au cours de l'année qui suit les Jeux olympiques.

On n'a pas de réponse à ce sujet, mais on sait une chose : les fédérations sportives et le Cnot vont prendre un vrai coup de neuf avec le départ (enfin!) de maintes personnes qui ont spolié la scène sportive durant des années. Quand exactement? On devra encore attendre.