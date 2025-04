Afrique: Le continent doit compter sur ses propres ressources pour relever les défis de l'économie, de la paix et de la sécurité - Président de la CUA

<strong>Addis Ababa — L'Afrique doit se préparer à de nouvelles situations et compter sur ses propres ressources pour relever les défis économiques, de paix et de sécurité du continent, a déclaré le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf.

Le Conseil exécutif de l'Union africaine tient sa 24e session extraordinaire à Addis-Abeba pour élire et nommer un membre du Conseil de paix et de sécurité, un membre de la Commission de l'Union africaine sur le droit international (CUDAI) et un membre du Conseil africain de l'espace (CAE).

Dans son discours d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a déclaré que l'Afrique était confrontée à différents défis économiques et politiques dus à des facteurs internes et externes, tels que l'imposition de nouveaux droits de douane sur les exportations africaines, qui affaiblirait les économies des membres de l'Union.

Par conséquent, l'Afrique doit s'adapter aux rencontres mondiales et se préparer à la nouvelle situation en comptant sur les ressources nationales, a-t-il noté, soulignant que les gouvernements et le secteur privé doivent combler les déficits de financement pour relever les défis.

Selon le président, la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et ses différents mécanismes doivent travailler dur et transformer les défis en opportunités.

"Nous devrions ouvrir le marché africain aux exportations des États membres et élargir l'initiative du commerce guidé. (Dans les domaines de la paix et de la sécurité, nous avons encore des défis à relever. Afin de permettre la bonne conduite des opérations de soutien à la paix, nous devrions compter sur nos ressources".

Le président du Conseil exécutif de l'UA, Tete Antonio, a pour sa part souligné l'importance d'une paix et d'une stabilité durables pour le progrès et le développement du continent.

À cet égard, l'UA dispose de ressources importantes qui lui permettront de faire face aux problèmes de paix et de sécurité, a-t-il déclaré, en insistant sur la nécessité de trouver des solutions adaptées aux multiples réalités africaines.

Le président a exhorté les États membres à compter sur une Union africaine plus forte et plus fonctionnelle, car la situation géopolitique actuelle exige que des blocs régionaux unis exercent une influence sur la scène internationale.

Pour sa part, la représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (UNECA) a réaffirmé que l'UA devait être proactive pour faire face à des situations mondiales extraordinaires telles que les effets néfastes du changement climatique, les tensions géopolitiques, les conflits, le fardeau de la dette, la crise humanitaire et les incertitudes du commerce mondial, en faisant preuve de sagesse et d'un leadership clairvoyant.

L'UA doit être agile et apte à réaliser la vision de l'Agenda 2063, en créant un continent complet, intégré, pacifique et prospère à travers la mise en oeuvre du projet "Faire taire les armes" et d'autres projets phares, en appréciant les étapes encourageantes dans l'établissement d'une élection prévisible basée sur le mérite pour les hauts dirigeants de la Commission et de ses différents organes".