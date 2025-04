Ethiopie: Les responsables africains appellent à des efforts concertés pour favoriser le développement continental dans un contexte d'incertitude mondiale

<strong>Addis Ababa — Les responsables africains ont souligné la nécessité de redoubler les efforts du continent pour relever les défis de la paix et de la sécurité et favoriser le développement de l'Afrique dans un contexte d'incertitudes mondiales croissantes.

Cette déclaration a été faite alors que les ministres africains des affaires étrangères, les dirigeants de la Commission de l'Union africaine (UA) et les responsables de divers organes de l'UA ont convoqué la 24e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'UA au siège de l'UA à Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie.

Lors de la séance d'ouverture, le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné la nécessité urgente de renforcer les efforts visant à promouvoir le développement, la stabilité et l'unité du continent afin de résister aux effets néfastes des incertitudes mondiales "de plus en plus grandes".

"Face aux défis profonds et à la polarisation du monde, je voudrais souligner l'importance de la solidarité africaine et de la cohérence des actions que nous menons pour notre continent, car des temps difficiles nous attendent", a déclaré M. Youssouf, qui s'est dit préoccupé par les récents développements qui sapent le multilatéralisme.

Il a appelé au renforcement de l'UA et de ses institutions afin d'accélérer l'intégration et le développement de l'Afrique.

Le ministre angolais des relations extérieures et président du Conseil exécutif, Tete Antonio, a abondé dans le même sens, soulignant la nécessité de relever collectivement les défis en matière de paix et de sécurité qui entravent le développement socio-économique pacifique du continent.

"Il s'agit d'une question d'une grande importance pour notre continent", a-t-il déclaré. "Car sans la paix et la stabilité, notre marche vers le progrès et le développement devient de plus en plus inaccessible.

Le ministre éthiopien des affaires étrangères, Gedion Timothewos, a quant à lui souligné le rôle essentiel de l'UA dans la promotion de la cohésion et de l'engagement à l'échelle du continent, alors que l'Afrique est confrontée à d'extraordinaires incertitudes au niveau mondial.

"L'UA doit être proactive et relever ces défis en faisant preuve de sagesse et d'un leadership clairvoyant. Elle doit être agile et apte à réaliser la vision de l'Agenda 2063, en créant un continent pleinement intégré, pacifique et prospère grâce à la mise en oeuvre du projet "Faire taire les armes" et d'autres projets phares", a déclaré M. Timothewos dans une déclaration prononcée en son nom.

La session extraordinaire de deux jours du Conseil exécutif de l'UA devrait, entre autres, élire et nommer un membre du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, un membre de la Commission du droit international de l'UA et un membre du Conseil de l'espace africain.