Soudan: Les préparatifs sont achevés pour le lancement de la Conférence sur la fonction publique ce mois-ci

Port Soudan — La Conférence sur la fonction publique, prévue du 28 au 29 avril, débutera à l'hôtel Al Rabwa sous le slogan (Fonction publique durable et efficace), sous les auspices du président du Conseil Souverain de Transition, le général Abdel Fattah Al-Burhan, et la présence du vice-président du Conseil Souverain de transition, le commandant Malik Agar.

Le ministre du Travail et de la Réforme administrative, M. Ahmed Ali Abdel Rahman a déclaré dans une déclaration à (SUNA) mardi que la conférence vise à élaborer un plan global pour évaluer et améliorer les performances de la fonction publique, augmenter l'efficacité des employés de l'État, améliorer l'environnement de travail et faire progresser la fonction publique, en plus du rôle de la fonction publique dans la renaissance de la nation, le développement économique durable, la construction de la renaissance et de la reconstruction, et la discussion des lois du travail.

Le ministre a indiqué dans un communiqué de presse que les préparatifs techniques et administratifs pour la tenue de la conférence et les travaux des comités ont été achevés, soulignant que de nombreuses parties concernées ont été invitées, notamment le président de l'Organisation Internationale du Travail, le président de l'Organisation Arabe du Travail et d'autres organismes régionaux et internationaux à participer aux activités de la conférence. Il a souligné que plus de 500 experts participeront aux activités de la conférence de l'intérieur et de l'extérieur du Soudan, en plus de la participation des gouverneurs des États et des fonctionnaires de la fonction publique des États.

Le ministre a ajouté que la conférence discutera de (12) documents de travail liés aux politiques du travail, aux politiques de formation, aux politiques d'emploi et au rôle des ministères concernés par la production, les services et la souveraineté.

Le ministre a exprimé l'espoir que la conférence aboutirait à des recommandations qui contribueraient à l'avancement de la fonction publique./OSM