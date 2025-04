Tunisie: Le pays délivre entre 200 et 300 certificats d'origine dans le cadre de la ZLECAF

La Tunisie a délivré entre 200 et 300 certificats d'origine pour l'exportation de produits locaux vers plusieurs pays africains, dans le cadre de l'accord de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF), a indiqué, ce mercredi, Chawki Jaballi, chef de division en charge du renforcement des capacités et de la formation en matière douanière au Secrétariat de la ZLECAF, lors d'une déclaration aux médias.

Jaballi s'exprimait en marge d'un atelier régional organisé à Tunis, dédié au renforcement des capacités et à la facilitation des échanges pour les Opérateurs Économiques Agréés (OEA) dans le cadre de la ZLECAF.

Selon lui, ce chiffre reste « respectable » compte tenu des défis rencontrés sur le continent africain, soulignant que le certificat d'origine permet aux entreprises exportatrices de bénéficier d'importantes réductions sur les droits de douane, lesquels devraient être progressivement éliminés à partir du 1er janvier 2026.

L'Accord de la ZLECAF, qui est entré en vigueur en mai 2019 et a été ratifié par la Tunisie le 7 août 2020, est l'un des projets phares de l'Union Africaine (UA). Il a pour objectif de renforcer la coopération sud-sud et de promouvoir une Afrique plus intégrée, prospère et pacifique, conformément à l'Agenda 2063 de l'UA.

Ce projet vise également à consolider les relations commerciales entre les 55 États membres de l'Union Africaine, créant ainsi un marché de plus de 300 millions de consommateurs et générant un volume d'échanges annuel de 3 400 milliards de dollars. L'accord a pour ambition de lever les barrières douanières qui entravent la libre circulation des marchandises et des services entre les pays africains.

Selon les données du CEPEX (Centre de Promotion des Exportations), le potentiel inexploité par la Tunisie sur le marché africain est estimé à environ 1,2 milliard de dollars. Les opportunités d'exportation non exploitées sont réparties comme suit : 61 % en Afrique du Nord (soit environ 754 millions de dollars), 22 % en Afrique de l'Ouest (environ 270 millions de dollars), et 8 % en Afrique de l'Est (environ 94 millions de dollars).