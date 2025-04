Maroc: Ouverture de la 8è édition de l'Automotive meetings Tangier

Tanger — Les travaux de la 8è édition de l'Automotive meetings Tangier (AMT) se sont ouverts, mercredi à Tanger, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Organisé par l'Association marocaine pour l'industrie et la construction de l'automobile (AMICA), en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, sous le thème "Industrie automobile, opportunités et risques", cet événement s'inscrit dans un contexte crucial pour le secteur automobile marocain et représente un rendez-vous professionnel incontournable, visant à favoriser le développement de partenariats dans l'industrie automobile euro-méditerranéenne.

Cette édition rassemble les principaux acteurs de la filière automobile autour des sujets d'actualité du secteur, notamment la voiture électrique, la voiture connectée et la décarbonation.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a précisé que cet événement phare de l'industrie automobile marocaine est l'occasion de mettre en avant l'ambition royale visant l'intégration locale en profondeur, la décarbonation de la production, et la création d'emplois de qualité.

"Cette édition intervient à un moment où le secteur réalise de belles performances et concrétise des avancées remarquables", a fait savoir le ministre, soulignant, à cet égard, que la capacité de production s'approchera cette année du cap symbolique du million de véhicules par an, portée par les deux géants mondiaux que sont Renault et Stellantis, et soutenue par un écosystème robuste de plus de 260 équipementiers répartis à travers le Royaume.

Pour sa part, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekkouri, a indiqué que des programmes ciblés seront mis en place, dans les mois à venir, portant notamment sur l'accompagnement et l'intermédiation, ainsi que la formation par apprentissage pour soutenir les personnes sans diplômes, saluant les efforts importants déployés par les acteurs du secteur industriel marocain pour relever les défis posés, qui nécessitent une intelligence collective et une mobilisation importante.

Le ministre a, par ailleurs, souligné la nécessité de fidéliser les ressources humaines, qui constituent un facteur important de compétitivité, et d'investir massivement dans le renforcement des compétences et la formation, à même de faire face aux défis de la migration et de la mobilité transnationale des ressources humaines, incitant les entreprises, qui ont des bonnes pratiques en matière de RH, à s'intéresser davantage à ce sujet.

De son côté, le président de l'AMICA, Rachid Machou, a indiqué que cette édition se tient dans un contexte mondial en pleine mutation, marqué par des transformations profondes qui redéfinissent les contours de l'industrie automobile, tant au niveau national qu'international, notant que les sujets abordés traiteront des grandes tendances qui façonnent l'avenir du secteur automobile.

Il a précisé que parmi les thèmes qui seront traités figurent la transition énergétique, l'intelligence artificielle, les véhicules connectés, l'évolution des compétences humaines ou encore l'intégration locale renforcée, soulignant qu'il s'agit de leviers essentiels pour relever les défis à venir et consolider la position du Royaume dans la chaine de valeur mondiale.

Quant au directeur général de Renault groupe Maroc, Mohamed Bachiri, il a assuré que le Maroc s'affirme comme un acteur clé de l'industrie automobile mondiale, porté par la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, soulignant que cette dynamique repose désormais sur un écosystème industriel solide, soutenu par l'implication conjointe des acteurs publics et privés.

Il a fait savoir que Renault groupe Maroc représente les deux tiers des exportations de véhicules du Royaume et ses véhicules "Made in Morocco" ont constitué plus de 18% des ventes mondiales du groupe en 2024, affirmant que le groupe poursuit aujourd'hui le développement de son écosystème industriel, en ligne avec les engagements pris à l'horizon 2030, à savoir l'atteinte de 3 millions d'euros de sourcing local par an et un taux d'intégration locale (hors mécanique) de 80%.

Le directeur général de Tanger Med Zones (TMZ), Ahmed Bennis, a, quant à lui, noté que l'écosystème industriel de Tanger Med a réalisé un volume d'affaires de 174 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, soit une progression de 12,3% par rapport à 2023, avec une prédominance du secteur automobile, qui réalise plus de 117 MMDH (+10,38%).

Cette performance, a-t-il enchainé, s'appuie sur une infrastructure de qualité, notamment avec les Zones d'accélération industrielles, un écosystème industriel structuré, et la proximité du complexe portuaire de Tanger Med, ainsi que sur la présence d'acteurs portuaires et logistiques d'envergure mondiale, et une main d'oeuvre compétente, agile et techniquement formée aux nouvelles exigences du secteur.

Pour sa part, le fondateur et directeur général de Neo Motors, Nassim Belkhayat, a noté que l'industrie automobile mondiale vit aujourd'hui un tournant important, en raison de l'électrification massive, de l'irruption de nouveaux acteurs et des guerres tarifaires, qui réorganisent totalement la donne, estimant que dans cette recomposition géopolitique et industrielle, le Maroc dispose d'atouts uniques: un accès préférentiel à plusieurs marchés, des accords de libre-échange stratégiques, une politique industrielle cohérente, et surtout, une volonté politique claire de bâtir une souveraineté industrielle.

"Neo Motors veut s'inscrire pleinement dans ce mouvement. Nous ne voulons pas seulement fabriquer des voitures, nous voulons réinventer le rôle de la marque automobile marocaine, l'inscrire dans le XXIe siècle, avec des produits adaptés à nos marchés, conçus pour répondre aux besoins réels des citoyens et ancrés dans les valeurs de durabilité et d'innovation accessible", a-t-il insisté.

Cette édition favorisera les rencontres de partenariat et permettra aux acteurs du secteur de saisir les opportunités industrielles et commerciales concrètes qui leur sont offertes et de développer leurs investissements au Maroc.

Au programme de cet événement de trois jours figurent des rencontres B to B, ainsi que des conférences et tables rondes qui seront animées par des experts du secteur.