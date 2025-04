Maroc: GITEX Africa Morocco, une plateforme stratégique de développement pour les jeunes startups africaines (Open Startup)

Marrakech — La 3e édition du GITEX Africa Morocco, organisée du 14 au 16 avril à Marrakech, représente une opportunité stratégique pour le développement des jeunes startups innovantes du continent, a souligné Zack Temtem, directeur des opérations d'Open Startup International (OST), une organisation à but non lucratif dédiée à l'accompagnement des startups.

Dans un entretien accordé à la MAP en marge de la 3e édition du GITEX Africa Morocco, M. Temtem a fait observer que ce rendez-vous technologique s'impose désormais en tant que plateforme incontournable pour le développement de l'écosystème entrepreneurial.

"GITEX Africa a été tout simplement incroyable. Nos startups, présentes dans le cadre du programme GROW, ont bénéficié d'un bootcamp préparatoire pour maximiser leurs interactions avec les investisseurs et les partenaires présents", a-t-il fait savoir, qualifiant l'expérience d'Open Startup International à ce salon de "véritable succès".

Ce salon, a-t-il poursuivi, offre aux jeunes entreprises africaines l'opportunité d'accéder à des opportunités de taille et d'acquérir une visibilité internationale.

Open Startup International bénéficie du soutien de plusieurs partenaires de renom tels que Columbia University, BPI France, Africa Grow, African West, et Technopark Maroc, a-t-il fait savoir, notant qu'à travers des formations de haut niveau, un mentorat personnalisé et des mises en relation avec des écosystèmes développés, l'organisation contribue à combler le fossé entre l'innovation africaine et les marchés internationaux.

Par ailleurs, M. Temtem a annoncé le lancement à cette occasion d'un nouvel appel à candidatures pour le programme OST, un accélérateur pré-seed d'une durée de six mois, ouvert à toutes les startups africaines disposant d'un "proof of concept", expliquant que ce programme vise à accompagner les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie et à les préparer à la phase de pré-amorçage.

"Notre vision est simple : créer des ponts durables entre les écosystèmes africains et les écosystèmes développés à travers le monde, pour permettre aux talents africains d'accéder à des ressources et à des opportunités de choix", a-t-il conclu.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'édition 2025 du Gitex Africa Morocco se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l'industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.

Porté par le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, en partenariat avec l'Agence du Développement du Digital (ADD), cet événement a pour objectif de favoriser les synergies entre gouvernements, investisseurs, entrepreneurs et leaders du numérique.