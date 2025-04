Maroc: L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif participe à la 30e édition du SIEL

Rabat — L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif prendra part à la 30e édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL-2025), prévue du 18 au 27 avril à Rabat.

Dans le cadre de sa participation à cet évènement, l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif mettra en valeur les composantes de la culture marocaine dans la région du Levant et du Moyen Orient, à travers des conférences animées par des historiens et des professeurs chercheurs, marocains et palestiniens, précise l'Agence dans un communiqué.

Elle présentera, en marge du Salon, la Chaire des études marocaines à l'Université d'Al-Qods, en présence de la présidente de la Chaire, Safaa Nasser Eddine, ainsi que des membres de son comité scientifique, dont l'installation officielle sera annoncée à cette occasion.

Avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Culture, l'Agence aménagera un stand de 50 m² combinant des éléments de l'architecture marocaine et palestinienne, avec au centre une maquette du Dôme du Rocher, symbole du lien émotionnel unissant les Marocains et leurs frères du Levant.

Dans le cadre de la programmation culturelle et intellectuelle de la participation de l'Agence à cette édition, la salle "Liqae" accueillera, le 24 avril, la conférence principale autour du thème "La présence marocaine à Al-Qods et en Palestine : pour la consécration de la connaissance des composantes de la culture marocaine au Levant et au Moyen-Orient".

A cette occasion, les intervenants mettront en lumière le legs séculaire témoignant de la présence historique marocaine à Al-Qods et en Palestine, et de l'enracinement des composantes de la culture marocaine dans la région, dans le prolongement des valeurs du Royaume et de ses affluents civilisationnels, fondés sur les principes d'unité, de liberté, de justice et de paix, avec la participation de chercheurs Palestiniens.

Par ailleurs, la salle "Ofoq" abritera, le 26 avril, la cérémonie d'annonce des résultats de la sixième édition du Prix "Couleurs d'Al-Qods", destiné aux élèves des écoles au Maroc et à Al-Qods et organisé cette année en partenariat avec l'Académie régionale d'éducation et de formation de Marrakech-Safi.

En outre, le pavillon de l'Agence accueillera aussi de nombreuses activités destinées aux adultes et aux enfants, en plus de la projection de films et de documentaires, afin de faire connaître les projets et programmes réalisés par l'Agence à Al-Qods, conformément aux Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.