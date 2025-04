Afrique: CAN U-17 - Le Maroc et le Mali en finale

La finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans opposera, le 19 avril, le Maroc au Mali. Le vainqueur succédera au Sénégal tenant du titre et éliminé en quarts de finale par la Côte d'Ivoire.

Le Maroc dispute sa deuxième finale consécutive après avoir perdu celle de la dernière édition en 2023, en Algérie, face au Sénégal. Une contre-performance qu'il doit à tout prix gommer devant son public qui garde encore en mémoire la 4e place occupée lorsqu'il avait organisé la compétition pour la dernière fois en 2013.

Avec un collectif solide et une défense de fer pour un seul but encaissé et une attaque percutante totalisant onze buts inscrits, les cadets marocains semblent cette fois bien armés pour soulever le premier trophée de leur histoire.

Même si l'attaque est restée muette face à la Côte d'Ivoire en demi-finale, la défense a tenu son rang. Marocains et Ivoiriens se sont neutralisés 0-0, le 15 avril, au temps règlementaire. Le salut des Marocains est venu lors de la séance des tirs au but au cours de laquelle leur gardien a brillé par trois arrêts, permettant ainsi aux Lionceaux de s'imposer 4-3.

Le Maroc va affronter le Mali, une nation qui a l'habitude d'aller le plus loin possible dans cette compétition et qui retrouve la finale huit ans après son dernier sacre en 2017. Le Mali a éliminé le Burkina Faso lors de la première demi-finale, 2-0. Soumaila Fané a ouvert le score à la 42e minute, décrochant une frappe tendue à l'entrée de la surface et bien aidé par la main non ferme du gardien burkinabé.

Il a été passeur décisif pour le second but malien inscrit à la 74e minute par Mahamadou Traoré. Vainqueurs en 2015 et en 2017, les Aiglons vont disputer leur quatrième finale au Maroc après la première perdue en 1997 devant les Egyptiens. Le Mali a du répondant après avoir validé sa présence dans le dernier carré à sept reprises en neuf participations.

La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso peuvent se consoler en disputant la veille une petite finale pour la médaille de bronze. Au cours de cette compétition, rappelons-le, l'Afrique a sélectionné ses représentants pour la phase finale de la Coupe du monde de la catégorie qui se disputera du 3 au 27 novembre au Qatar. Il s'agit du Maroc, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud, de la Zambie, du Sénégal, de l'Ouganda et de l'Egypte.