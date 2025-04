Congo-Brazzaville: Dolisie - Le Figa appuie financièrement des commerçants des marchés domaniaux

Le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) a payé la première vague des artisans et commerçants des marchés domaniaux de Dolisie, dans le département du Niari.

81 artisans et commerçants des marchés domaniaux ont bénéficié des fonds de soutien du Figa allant de 100 000 à 500 000 FCA, au nombre desquels des commerçants des marchés domaniaux, des maraîchers, des restaurateurs, des informaticiens bureautiques, des menuisiers, des transformateurs agricoles, des coiffeurs ... Selon le programme, après le paiement de cet échantillon pendant deux jours, une seconde vague de 755 dossiers validés prendra la relève.

« Ils sont accompagnés le long du processus de financement par la microfinance Fidélité qui est le point d'investissement, de développement, d'épargne et du crédit. Elle a été choisie pour faciliter l'accès au financement garanti par le Figa aux promoteurs de notre zone de compétence. Une façon pour le Figa de soutenir l'activité de microfinance au niveau local », a dit le directeur interdépartemental du Figa, NGoma Mfoutou.

L'octroi de ces fonds s'inscrit dans le cadre de la promesse du chef de l'Etat à Dolisie, lors de la campagne présidentielle de 2021. Il avait promis de mettre à la disposition du peuple un outil pour booster les projets, a ajouté le directeur interdépartemental du Figa.

C'est dans cette optique que Félicien Dieudonné Nzahou, vice-maire de Dolisie, pense que le gouvernement et ses partenaires financiers voudraient impulser le secteur informel souvent laissé pour compte et créateur en sourdine de nombreux emplois et de richesses. Il a indiqué que le produit "Kokolissa" apparaît comme un levier important pour ces artisans et petits commerçants exclus du système bancaire classique parce que n'offrant pas de garantie de prêt.

Qui aime bien châtie bien, en bon pédagogue le directeur interdépartemental du Figa les a mis en garde. « L'Etat providence n'existe plus. L'Etat est devenu facilitateur. Ces crédits sont à rembourser pour permettre aux autres d'en bénéficier. Ceux qui vont agir négativement répondront de leur mauvais comportement », a prévenu NGoma Mfoutou.

Il sied de signaler que les bénéficiaires de ces crédits de démarrage pour booster leurs activités ont été sélectionnés après une campagne de sensibilisation et de communication à Makabana, Mossendjo, Kibangou et Dolisie. En ayant des cartes d'artisans et l'autorisation d'exercer, ils sont reconnus par l'Etat et seront enrôlés dans la plateforme nationale.