Afrique: L'aide au développement en chute libre, Oxfam alerte sur les conséquences pour les pays pauvres

L'Aide publique au développement est en train de chuter dans le monde, selon le dernier rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE. Il s'agit de ces financements apportés par les acteurs publics des pays riches pour améliorer les conditions de vie dans les pays pauvres. En 2024, ce financement est passé de 223 milliards dollars à 212 milliards de dollars, soit une baisse de plus de 7 %.

Depuis 2024, l'Aide publique au développement (APD) est en chute libre. Et cette tendance pourrait s'accentuer en 2025, estime Alan Amic, chargé de campagne et plaidoyer Solidarités Internationales chez Oxfam : « On est dans une période où la plupart des pays riches vont pratiquer de l'austérité, par exemple la France en 2025 a axé une coupe historique sur son budget d'APD de près de 2,1 milliards d'euros. »

S'adapter au changement climatique

Premières victimes de ces coupes : les pays pauvres confrontés aux effets néfastes du changement climatique. « Ce qui se passe en Afrique de l'Est est très inquiétant, déplore l'expert. On a eu plusieurs années avec des pluies insuffisantes, voire inexistantes, et donc on a une hausse de 80 % depuis 2019 des personnes qui n'ont plus accès à l'eau potable, ce qui crée une vraie crise de la faim dans cette région. Les financements internationaux pourraient permettre à ces populations de s'adapter au changement climatique. »

L'ONG appelle les gouvernements à revenir d'urgence sur ces réductions d'Aide publique au développement. Oxfam propose de taxer les plus grandes fortunes et les multinationales à leur juste niveau pour trouver des financements. Pour les pays pauvres, selon l'ONG, c'est souvent une question de vie ou de mort.