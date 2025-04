Maroc: SIEL 2025 - Le Médiateur du Royaume met à l'honneur la 'culture de médiation'

Rabat — L'Institution du Médiateur du Royaume prend part à la 30e édition du Salon international de l'Édition et du Livre (SIEL), prévue du 17 au 27 avril à Rabat, avec un programme placé sous le thème "Université et société civile : piliers d'appui à la culture de la médiation".

Le choix de ce thème procède de l'intérêt porté par l'Institution au rôle clé des établissements universitaires et des organisations de la société civile dans la promotion de la médiation comme mécanisme de résolution des différends et levier de consécration d'une relation équilibrée et constructive entre l'administration et les citoyens, indique l'Institution dans un communiqué.

À travers cette dynamique constructive, le Médiateur du Royaume entend sensibiliser à l'importance de la médiation et de son rôle dans l'édification d'une société fondée sur la justice et l'équité, ajoute la même source.

La participation de l'Institution au Salon se déclinera en une série d'activités et de rencontres, dont un cours inaugural axé sur le concept d'équité, avec un programme qui s'articule autour de trois axes majeurs élaborés en partenariat avec des acteurs académiques et associatifs, à savoir "Le Médiateur du Royaume : horizon de connaissance", "Le Médiateur du Royaume, vu par la société civile" et "Le Médiateur du Royaume et l'Université".

Chaque axe fera l'objet d'exposés quotidiens, suivis d'échanges animés par des responsables et des cadres de l'Institution, afin d'enrichir le débat autour des cas pratiques et des défis rencontrés en la matière.

Dans le cadre de l'hommage qui sera rendu aux Marocains du monde lors du SIEL 2025, l'Institution du Médiateur prendra part à la rencontre de communication prévue le samedi 26 avril, aux côtés de six autres organismes nationaux.

L'institution du Médiateur tiendra, de même, un stand interactif sous le thème "L'enfant, hôte du Médiateur du Royaume" dans le but d'inculquer les valeurs de citoyenneté et d'équité aux générations montantes.

L'Institution invite l'ensemble des visiteurs du Salon (chercheurs, étudiants et grand public) à venir découvrir son stand et à prendre part à son programme culturel, conclut le communiqué.