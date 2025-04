Maroc: Gitex Africa 2025 - Regards croisés de visiteurs sur un carrefour digital entre l'Afrique et l'Europe

Marrakech — À travers les multiples allées du Gitex Africa Morocco, l'effervescence est palpable. Entre stands futuristes, démonstrations immersives et débats sur la tech de demain, le salon s'impose comme une véritable devanture de l'innovation africaine et européenne.

Alors que les représentants des grandes entreprises présentes s'affairent à sceller des partenariats stratégiques en marge de cette 3ème édition accueillie par la Ville Ocre du 14 au 16 avril, d'autres participants au salon sont venus en quête d'inspiration, d'opportunités ou par simple curiosité vis-à-vis de l'univers passionnant du digital.

Approché par la MAP, Yassine, étudiant en deuxième année Infographie à l'École Borland des Systèmes Informatiques et Gestion des Entreprises (ECOSIG) de Beni Mellal, évoque avec enthousiasme sa passion pour le design et la création de sites web, secteurs dont il a pu explorer les dernières créations technologiques dans le cadre de ce salon d'envergure.

"Je cherche à me familiariser avec les nouveautés des startups ou des grandes entreprises, surtout que j'ambitionne de créer ma propre société de marketing digital dans l'avenir," explique cet étudiant de 21 ans aux yeux brillants de curiosité.

Dans les allées du salon, Yassine dit avoir échangé avec plusieurs représentants et responsables de sociétés de Clouding pour étoffer son carnet d'adresse et rencontrer de nouveaux contacts utiles.

Ayant déjà fait le déplacement à Marrakech pour la 2è édition du Gitex, il dit se rappeler que certains visiteurs rencontrés l'année dernière, qui étaient porteurs d'idées et de concepts à l'époque, ont pu les concrétiser cette année à travers des stands, et sont activement à la recherche d'investisseurs pour financer leurs startups.

Accompagnant Yassine dans sa visite au Salon, Zakaria, entrepreneur et fondateur de WebCinq, une société basée à Marrakech spécialisée dans la création de solutions digitales sur mesure, incluant le développement web, le marketing digital et la formation professionnelle en technologies numériques. Marquant sa troisième visite au plus grand salon technologique de l'Afrique, Zakaria qualifie d'"incontournable" ce rendez-vous annuel pour tout entrepreneur en herbe.

"C'est l'occasion de rencontrer l'écosystème digital marocain et croiser nos compétiteurs, que je préfère qualifier de confrères, car il s'agit d'une plateforme massive d'échange d'expertise entre Marocains, mais aussi avec la présence numérique étrangère", a-t-il expliqué.

Dans la foulée des échanges et des interactions avec les différents participants, il a pu ainsi sceller quatre collaborations.

De l'autre côté du couloir, Laura, étudiante française en quatrième année d'ingénierie, en stage de formation actuellement au Maroc dans le secteur du BTP et électricité, écoute avec attention les explications d'un exposant dans le domaine de l'EdTech.

Interrogée sur sa visite au salon, la jeune Française a fait part de son intérêt pour les startups opérant dans le photovoltaïque, les bornes de recharge et l'infrastructure de bureau virtuel (VDI).

"Je viens de découvrir ce salon digital massif lors de mon stage ici au Royaume, et j'en ai profité pour localiser plusieurs partenaires avec lesquels je travaille régulièrement", a-t-elle confié le sourire au visage.

Sortant tout juste d'un panel sur le Sportech, Klaus Balslev Pedersen, conseiller chargé des statistiques et digitalisation à l'Ambassade du Danemark au Maroc, soutient que le Gitex offre une belle occasion d'échanger et de partager les connaissances entre les professionnels du digital danois et marocains, ainsi qu'avec les représentants d'autres ambassades présentes au Royaume.

"Les innovations du digital sont utiles pour la numérisation des services publics, la collecte et l'analyse de data dans les secteurs de l'énergie, le recensement des habitants ou encore pour faciliter la communication entre les divers départements", a expliqué M. Pedersen.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, GITEX Africa Morocco constitue un réel espace de convergence, où étudiants, créateurs, entrepreneurs et institutions esquissent ensemble les contours d'un futur numérique partagé. Le salon se démarque aussi par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l'industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.